Влада РФ боїться рішучості наших військових і побоюється, що навіть після "референдумів" ми повернемо назад всі захоплені території.

Росія вже не так поспішає проводити так звані "референдуми" на тимчасово окупованих територіях. Вся справа в тому, що у Кремля з'явилися нові страхи. Рашисти просто бояться ЗСУ.

Про це УНІАН в ефірі проекту FreeДОМ розповів російський правозахисник Марк Фейгін.

Зрозуміло, що ніхто не визнає "референдуми", які збирається проводити РФ. Однак у Кремлі не відмовляються від ідеї "легалізувати" захоплені території. Однак наші ЗСУ не відмовляються від деокупації, через що у росіян виникла проблема, вважає Фейгін.

У РФ не знають, коли тепер їм проводити свої псевдореферендуми. Раніше окупанти вже розповіли, як саме вони планують фальсифікувати всі "голосування". Не буде ані голосів, ані їх підрахунку, вважає Фейгін. По суті, РФ хоче просто оголосити про "приєднання" захоплених українських територій. Але зараз вони взяли паузу.

У РФ залишається політична проблема, яку в Кремлі не можуть вирішити. За словами Фейгіна, вона полягає в тому, що країна-агресор просто боїться проводити "референдуми". Адже раптом наступного дня після оголошення про те, що захоплені території нібито стали "російськими", там з'являться ЗСУ. Вони не знають, що потім робити і як пояснювати свою поразку.

РФ вагається, зазначив Фейгін, окупантів лякає наша рішучість і обстріли в Криму. За словами експерта, це щось нове для Москви, оскільки раніше в українських військових не було таких можливостей у вигляді озброєнь, які нам надає Захід. Крім цього в Кремлі думали, що нашим військовим не вистачить рішучості. Саме тому заступник голови Ради Федерації РФ Дмитро Медведєв погрожував Україні "судним днем". Вони просто не думали, що в Криму почнеться "бавовна".

А тепер в РФ розуміють, додав Фейгін, що війна не припиниться після "референдумів". Тому в Кремлі поставили проведення своїх псевдоголосувань "на паузу" і намагаються придумати, як же їм краще вчинити.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що РФ на Херсонщині планує перенести псевдореферендум. Раніше була ймовірність, що окупанти проведуть "голосування" вже 11 вересня.

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