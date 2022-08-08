Проведенням "поквартирного" голосування російські окупанти збільшують свої можливості для прямого залякування мирного населення України.

Росія може прискорити підготовку до псевдореферендумів щодо анексії окупованих територій України.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зокрема, опір серед українського населення змушує окупантів постійно змінювати свої плани щодо "референдуму". Також вплив на плани окупантів може мати контрнаступ українських військових.

Зазначається, що проведенням "поквартирного" голосування російські окупанти збільшують свої можливості для прямого залякування мирного населення України.

Росіяни також можуть перетворити ці "опитування" на операції зі збору розвідданих для відсіву української опозиції на окупованих територіях.

"Голосування вдома обмежує можливості партизанських нападів на ці місця. Кремль може організувати різні типи голосування в різних населених пунктах залежно від очікуваної місцевої підтримки, передбачуваного ризику партизанських нападів і бюрократичних можливостей", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, раніше міський голова Мелітополя Іван Федоров заявив, що окупанти планують проводити псевдореферендум у місті, обходячи будинки в супроводі автоматників і представників ФСБ РФ.

За його словами, раніше окупанти хотіли провести "референдум" за один день, але їхні плани провалились, тому зараз вони посилять тиск на населення. Після першого "обходу" по квартирах підтримка російської агресії не перевищує 10%.

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