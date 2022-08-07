Президент підкреслив, що наша країна не збирається віддавати свої території.

Україна не збирається віддавати свої території. А якщо Росія спробує анексувати тимчасово захоплені регіони на півдні за допомогою так званих "референдумів", то переговори з нашою країною будуть для неї закриті.

Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський у традиційному вечірньому зверненні в неділю, 7 серпня.

"З'являється все більше повідомлень про те, що окупанти готуються до псевдореферендумів в зайнятих ними районах півдня нашої держави. Хочу сказати дуже просту річ: всі, хто будуть допомагати окупантам хоч якось реалізувати цей намір, будуть відповідати. Будуть відповідати перед Україною", — повідомив Зеленський.

За словами президента, позиція держави в цьому питанні не змінилася. Якщо Росія зважиться провести так звані "референдуми", то закриє для себе шанс на переговори з Україною.

"Ми нічого свого не віддамо, а якщо окупанти підуть за цими псевдореферендумами, то для себе ж закриють будь-яку можливість переговорів з Україною і вільним світом, які російській стороні однозначно будуть потрібні в певний момент", — додав Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, росіяни планують провести "референдуми" на тимчасово захоплених територіях півдня до кінця вересня. Найчастіше згадується середина місяця.

При цьому в Офісі президента заявили, що агресору не вдасться втримати регіони, де планується проведення псевдореференедумів. Однак окупанти продовжують збирати особисті дані.

Вони роздають пенсіонерам по 20 тисяч рублів, а натомість вимагають персональну інформацію. Інших громадян теж намагаються "купити", але за скромнішу суму.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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