Російські загарбники відкривають установи, де нібито всі бажаючі можуть отримати 10 тисяч рублів.

На тимчасово захоплених територіях Херсонської області з'являється все більше установ, де нібито всі бажаючі можуть отримати матеріальну допомогу в розмірі 10 тисяч рублів від окупантів. Однак таким кроком росіяни намагаються "купити" голоси жителів регіону для псевдореферендума.

Відповідною інформацією поділилися представники Херсонської обласної військової адміністрації на офіційній сторінці на Facebook.

"Окупанти хочуть "купити" голоси жителів Херсонщини перед проведенням фейкового референдуму. На території області відкривається все більше установ, де всім охочим обіцяють видати матеріальну допомогу у розмірі 10 тис. рублів. Також, за інформацією Центру протидії дезінформації, окупанти шукають приміщення для проведення псевдореферендуму та формують своїх представників ЗМІ для пропаганди", — повідомили в Херсонській ОВА.

З повідомлення напрошується висновок, що громадян заманюють матеріальною допомогою. А в результаті окупанти отримують особисті дані, які будуть використані для фальсифікації результатів так званого "референдуму".

Як повідомляв УНІАН, росіяни планують провести псевдореферендум на тимчасово захоплених територіях півдня до кінця вересня. Найчастіше згадується середина місяця.

При цьому в Офісі президента заявили, що агресору не вдасться втримати регіони, де планується проведення фейкового референдуму. Однак окупанти продовжують збирати особисті дані: вони роздають пенсіонерам по 20 тисяч рублів, а натомість вимагають персональну інформацію.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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