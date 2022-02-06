Дипломатичний десант. Чи може міжнародна підтримка України зупинити Росію

Київ, ще ніколи не бачив такої кількості літерних бортів, як останнім часом - літаки європейських очільників приземляються один за одним. Такий десант вже сам по собі оборонна зброя і мав би нас заспокоювати. Мовляв, гляньте, за такої підтримки кремлівський очільник на війну не наважиться. Та чи справді його зупинить несподівано потужний дипломатичний фронт?

Вдруге за усю історію незалежної України до Києва прилітає прем’єр Британії. У часі цей візит мав би збігтися з прильотом головного урядовця Польщі. Та їхні літаки, за якими слідкував ТСН.Тиждень, розминулися на кілька годин. А головна британська дипломатка ще й підхопила ковід. Утім це точно не завадить одній з головних ідей зустрічі – створити новий регіональний політичний та безпековий міні-союз – Польщі, Британії та України.

"Необхідно бути готовим до найгіршого – це означає допомагати пораненим, або ж в евакуації частини населення. Утім, сподіваймося, справа до найгіршого не дійде. Перше й головне наше завдання - захищати державу у випадку агресії", - заявив прем’єр Польщі Матеуш Моравецький.

За даними ТСН.Тижня, задля цього поляки вже готують другий пакет військово-технічної допомоги нашій державі – це й протиракетні комплекси, артилерійські снаряди, міномети, дрони, й десятки тисяч боєприпасів.

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Британський прем’єр обіцяє: тільки-но нога російського солдата ступить на українську землю, будуть небувалі по обсягах і жорсткості санкції. Вони ударять і по Росії, і по найближчому оточенню Путіна. Головне - спрацюють автоматично.

"Вкрай важливо, аби Росія відступила й обрала шлях дипломатії. Звичайно, ми прагнемо до діалогу, але у нас є готові санкції, ми надаємо військову підтримку, й ми також активізуємо наше економічне співробітництво, тому що ми є міцним та потужним союзником України", - сказав прем’єр Великої Британії Борис Джонсон у Києві.

ТСН.Тиждень спостерігав, як Джонсон з демонстративно зеленою краваткою і фірмовою зачіскою виявляв непідробний інтерес до Києва. І легко сприйняв, що його королева має українське коріння. Є пра-пра-пра-внучкою Ярослава Мудрого. Водночас британці відчули, з ким українці мають справу. Адже одразу після візиту британського прем’єра до столиці України російські бомбардувальники опинилися біля берегів Шотландії. Дорогу додому їм швидко показали винищувачі королівських військово-повітряних сил.

Британія зараз - один з найцікавіших векторів для України. За спостереженнями ТСН.Тижня, Лондон після Брекзиту шукає свою роль у світі. І може стати центром нового об'єднання в Європі. Особливо для країн, які не входять до ЄС. І в принципі Євросоюзу, який не готовий до розширення, - поява такого партнера навіть має сподобатись. А Україні таке Британське міні-ЄС точно гратиме на руку.

Та якщо про спільний тріо-союз з Польщею та Британією ми лише домовляємося, то вигоди від створення малих альянсів Київ вже міг оцінити на практиці. Вже діють люблінський трикутник (Україна, Польща, Литва), асоційоване тріо (Україна, Грузія та Молдова), квадрига (з Туреччиною). Ну, а якщо згадати, що Анкара вже 50 років безрезультатно чекає на прийняття до ЄС, причому є членом НАТО, то ідея, як теоретично розвивати нове європейське об'єднання, взагалі може заграти новими фарбами.

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Й саме Туреччина тепер може стати новим майданчиком для перемов замість Мінська. Анкара готова взяти на себе роль посередника. І державний візит Ердогана у найтяжчі для України часи - гарний знак.

"Туреччина готова долучитися до роботи, аби поставити крапку у цій кризі поміж двома дружніми націями, які є сусідками у Чорному морі. Ми із задоволенням приймемо саміт на рівні лідерів або переговори на технічному рівні. Замість того, аби розпалювати пожежу, ми б хотіли зменшити напругу", - заявив президент Туреччини Реджеп Ердоган у Києві.

Очевидно, різких заяв, схожих на стиль Бориса Джонсона щодо Москви, Анкара, за спостереженнями ТСН.Тижня, робити не буде. Попри це, Туреччина погодилася, аби в Україні побудували завод для виробництва нового покоління безпілотників "Байрактар", в яких використовують двигуни нашої "Мотор Січі". Наявність в української армії цих залізних пташок дуже дратує Кремль.

А тут ще й активність навіть традиційно нейтральних Нідерландів - візит прем'єра і пряма військова допомога. Така пильна увага світу до України схоже таки стримує Путіна. Навряд чи кремлівський очільник очікував на те, що захід так об’єднається. Схоже, чекав, що усе обійдеться традиційними занепокоєннями, як це було у 2014-му, чи під час російського вторгнення у Грузію. А тут ще й кожен його божевільний план одразу публічно озвучують із найвищих трибун.

За даними американської розвідки, для початку повномасштабної війни у Кремлі готують фейкове відео з відображенням начебто кривавої атаки переодягнених в українську форму вояків. Над сценарієм працює ніхто інший, як ФСБ.

"Росія створить дуже відверте пропагандистське відео з трупами та акторами, що зображатимуть людей у скорботі, а також зруйнованими будівлями. На ньому покажуть українське або західне військове обладнання, щоб деяка зброя виглядала, як надана Заходом Україні. Це лише один приклад з можливих", - розповів речник Пентагону Джон Кірбі.

За даними розвідок, концентрація російських військ вздовж українського кордону продовжується. Як стало відомо ТСН.Тижню, до анексованого Криму перебазували додатково 10 тисяч військових із командуванням. На окуповані східні українські території Росія ще й завезла танки, БМП, самохідні артилерійські установки, безпілотники, боєприпаси й 9 тисяч тон пального. Спостерігачів ОБСЄ бойовики й надалі не пропускають. Рекордна кількість російських солдат і техніки в Білорусі.

"Останні кілька днів ми спостерігали суттєвий рух російських військових сил у Білорусь, що є найбільшим російським розгортанням там із часів "холодної війни". Це 30-тисячне військове угруповання, спецзагони та Сили спеціальних операцій, бойові літаки, включаючи Су-35, ракети подвійного призначення "Іскандер" та системи ППО С-400", - розповів очільник НАТО Йенс Столтенберг.

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Лукашенко не відкидає, що до війни готується. От тільки, зі слів диктатора, звучить це не нападом, а самозахистом. У Бресті міністри оборони недосоюзних держав слідкують за черговими спільними військовими навчаннями.

"У нас, на жаль, відкривається південний фронт. Від цього нікуди не дітися. Ми змушені посилювати кордон з Україною. Це майже 1500 км", - заявив Олександр Лукашенко.

Тож посилювати східний фланг вимушені й у НАТО. ТСН.Тиждень слідкує, як США відправляють дві тисячі військових до Польщі та Німеччини, ще одну тисячу перекидають з Німеччини до Румунії. Україні ж американці передали вже восьму партію озброєння, а це понад 650 тон важливої оборонної амуніції.

"Схоже, Путін приходить до висновку, що переговори краще, аніж вторгнення. США, НАТО, Україна та решта Європи готові сісти за стіл перемовин, щоб обговорити шляхи покращення безпеки. Розміщення ядерних ракет, проведення військових навчань, заходи зміцнення довіри, все ж можна обговорити. Деякі з цих питань уже США та Росія обговорювали. Що не підлягає обговоренню – то це суверенітет будь-якої нації, в тому числі й особливо України", - зазначає американський дипломат Вільям Тейлор.

І тут сталося історична подія, від якої зараз перевертається в гробу під Кремлівською стіною Сталін. Путін наважився і таки повів Росію у підпорядкування Китаю. Нічим іншим, ніж молодшим партнером для Пекіну, Москва бути не може. І Сі Цзіньпінь "чолобитну" від президента Росії (той приїхав ніби на відкриття Олімпіади, на якій навіть команди Росії нема) милостиво прийняв та задовольнив.

ТСН.Тиждень разом з усім світом спостерігав, як Пекін підтримав вимоги Москви про так звані "гарантії безпеки" від Заходу, в яких РФ вимагає від НАТО припинити розширення. Це не добра новина для Заходу, але й добра одночасно. Купу рішень цивілізований світ не приймав, аргументуючи свою поблажливість небажанням підштовхнути Росію до Китаю. Тепер настала ясна визначеність.

Та от навряд чи Кремлю варто очікувати від Піднебесної чогось більшого, аніж просто оприлюднені папірці з вимогами. Ризикувати власною економікою та безпекою заради амбіцій та порятунку росіян китайці не стануть. Й радше використають слабкості Росії для втілення своїх планів, приміром, з окупації Тайваню. Для союзників України така логіка зрозуміла.

Тим часом, як стало відомо ТСН.Тижню, уже з понеділка нашу країну вперше відвідає група Славківського формату - головні дипломати Чехії, Австрії та Словаччини. Далі західний дипломатичний десант має підсилити важка "артилерія" – до України та Росії їдуть головні представники старої Європи - президент Франції Емануель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц. Питань до них - більше ніж досить. Одне з них - Шрьодеризація Європи. До речі Шрьодера на поточному тижні Кремль відзначив ще одним ласим кріслом у "Газпромі" за колаборацію Євросоюзу. Але літаки з британською зброєю, які раптом полетіли до України через німецьку територію, чого не могли раніше - доводять - Київ таки зламав ситуацію. Путін ще може напасти, але вже не може виграти.

Мар’яна Зінковська