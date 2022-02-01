Новий союз має зміцнити безпеку й посилити Балто-Чорноморську вісь.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба коментуючи інформацію щодо створення нового формату співпраці між Великою Британією, Польщею і Україною, привідкрив завісу таємничості й розповів кілька фактів про цей альянс.

Як написав він на своїй сторінці в Facebook, ініціатором створення цього тристороннього союзу виступила Україна. "Я вдячний колегам і друзям Ліз Трасс і Збіґнєву Рау, які живо відгукнулися, і закипіла тристороння робота по лінії МЗС трьох країн, в яку кожна країна робить рівноцінно важливий внесок", - зазначив Кулеба.

За його словами, новий формат є частиною стратегії малих альянсів як проактивної зовнішньої політики нашої держави.

"Cуть у тому, що ми не можемо чекати безпеки та процвітання десь у майбутньому, коли станемо членами ЄС і НАТО. Вони потрібні нам вже сьогодні. Тому ми вже сьогодні досягаємо практичного зміцнення, гуртуючи дружні та близькі за духом країни у малі альянси. Ми створюємо пояс безпеки та процвітання і посилюємо Балто-Чорноморську вісь. Так з’явилися Люблінський трикутник з Польщею і Литвою, Квадрига з Туреччиною, Асоційоване тріо з Грузією і Молдовою. Всі вони успішно розвиваються, набувають ваги, вже сьогодні приносять Україні конкретні переваги", - зазначив Кулеба.

При цьому він уточнив, що новий формат не прив’язаний до локальної географії, а є об'єднанням країн, які поділяють спільні принципи, прагнуть зміцнювати безпеку та розвивати торгівлю.

"Варшава, Київ і Лондон мають не лише реалістичне усвідомлення безпекових загроз Європі та стратегію протидії викликам з боку РФ, але і великий потенціал тристоронньої співпраці в галузях торгівлі, інвестицій, енергетики, зокрема відновлюваної. З’єднуючи своїми зусиллями Атлантику, Балтику та Чорне море, ми створюємо нові можливості для наших країн і для регіону загалом", - написав голова МЗС.

Кулеба зазначив, що вперше офіційно оголосити про створення нового формату планувалося під час візиту голови МЗС Британії Елізабет Трасс до Києва. Однак це переноситься на пізніший час через те, що напередодні візиту до української столиці в очільниці британського МЗС виявили коронавірус.

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Нагадаємо, вперше про новий формат згадала голова британського МЗС Ліз Трасс 21 січня. "Ми також зміцнюємо наше двостороннє партнерство після переговорів на високому рівні у Лондоні в грудні та розвиваємо нові тристоронні зв’язки із Польщею та Україною", – сказала вона.

З її слів можна зробити висновок, що новий формат обговорювався під час візиту президента Володимира Зеленського в Лондон у грудні минулого року.

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