Голова МЗС України наголосив, що заяви Мілоша Земана не зможуть зіпсувати відносини Києва і Праги.

Президент Чехії Мілош Земан, відомий своїм прихильним ставленням до Росії і її президента Володимира Путіна, висловився проти відправки до України військових НАТО.

В ефірі CNN Prima NEWS чеський президент назвав це недоцільним, оскільки Україна не є членом Альянсу.

"Україна не є частиною НАТО, тому напрямок військовослужбовців туди вважаю недоцільним", - сказав Земан.

Також він зазначив, що не поділяє побоювання щодо можливої ​​агресії Росії проти Києва й додав, що через Україну немає причин переміщувати війська до східних кордонів Північноатлантичного альянсу.

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Своєю чергою, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у себе в Twitter наголосив, що заяви Земана не зможуть зіпсувати відносини Києва і Праги.

"Чергова спроба президента Земана завдати шкоди українсько-чеським відносинам завершиться черговою невдачею", - наголосив Кулеба.

Він додав, що з нетерпінням очікує на візит до України міністра закордонних справ Чехії Яна Ліпавського.

"Він представляє відповідальний уряд, який розуміє, яку небезпеку для Чехії та Європи загалом становить агресія РФ проти України", - написав Кулеба.

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