Країни підписали угоду про співробітництво в сфері високих технологій, авіаційній та космічній галузях.

Міністр оборони України Олексій Резніков та міністр промисловості та технологій Турецької Республіки Мустафа Варанк підписали рамкову угоду між урядом України та урядом Турецької Республіки про співробітництво в сфері високих технологій, авіаційній та космічній галузях.

Як передає кореспондент УНІАН, це сталося під час сьогоднішнього візиту президент Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана до Києва.

Як зазначив після підписання угоди президент України Володимир Зеленський, вона розширить виробництво безпілотних летальних апаратів компанії Bayraktar в Україні.

"Наша мета – реалізація конкретних проектів створення спільних підприємств, обмін досвідом, обмін технологіями. Сьогодні укладено угоду, яка розширить виробництво безпілотних летальних апаратів компанії Bayraktar в Україні. Це – нові технології, нові робочі місця, збільшення обороноздатності України", - сказав він.

Читайте такожЗеленський провів переговори з Ердоганом у Києві: результати зустрічіЯк повідомляв УНІАН, у вересні 2021 року міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що в Україні з'явиться завод з виробництва турецьких безпілотників Bayraktar.

29 вересня у присутності глави держави Володимира Зеленського було підписано Меморандум про співпрацю між Міністерством оборони України та компанією Bayraktar Savunma щодо будівництва та облаштування спільного навчально-випробувального центру для обслуговування, поточного ремонту, модернізації БПЛА, а також проведення навчання персоналу, пов’язаного з експлуатацією безпілотних літальних апаратів Bayraktar. Центр буде побудовано біля Василькова Київської області.

За словами міністра оборони Олексія Резнікова, ця рамкова угода, зокрема, передбачає будівництво в Україні заводу Bayraktar.

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