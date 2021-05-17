Підписаний меморандум передбачає посилену співпрацю трьох країн на шляху до майбутнього членства в Євросоюзі.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і виконувач обов'язків прем’єр-міністра, міністр закордонних справ та євроінтеграції Молдови Ауреліу Чокой підписали меморанду про започаткування посиленого співробітництва з питань європейської інтеграції (Асоційоване тріо).

Читайте такожКулеба про дії РФ на кордоні з Україною: "відведення військ без відведення військ"Як передає кореспондент УНІАН, церемонія підписання відбулася у Києві і транслювалася в режимі онлайн на сторінці МЗС України у Facebook.

Кулеба зазначив, що підписаний документ створює Асоційоване тріо.

"Це буде підсилена співпраця трьох наших країн щодо питань європейської інтеграції. Це нова ініціатива, і вона дуже вчасна, і це рішення дуже вчасне, яке допоможе трьом нашим країнам більш ефективно рухатися разом уперед шляхом європейської інтеграції", - наголосив Кулеба.

За його словами, Україна, Грузія і Молдова мають особливий статус асоційованих партнерів у відносинах з Євросоюзом.

"Ми всі зробили свій європейський вибір, підписали Угоду про асоціацію, і ми, звичайно, хотіли би стати членами Європейського Союзу у майбутньому. Ми сьогодні погодилися формалізувати цей статус і разом продовжувати рухатися до шляху європейської інтеграції", - додав Кулеба.

Він наголосив, що Асоційоване тріо передбачає три основні елементи: структурування консультацій щодо євроінтеграції між МЗС трьох країн, долучення до діалогу з інституціями і членами ЄС, а також координація позиції в рамках "Східного партнерства".

Кулеба зазначив, що підписання меморандуму свідчить про спільний порядок денний у русі до Євросоюзу і про намір втілити європейську перспективу трьох країн і реалізувати амбіції членства.

Зокрема, Україна, Молдова і Грузія працюватимуть в галузі секторальної співпраці і поступової інтеграції до внутрішнього ринку Євросоюзу.

"Ми сьогодні погодилися, що це буде основним наголосом в роботі нашого Асоційованого тріо", - сказав Кулеба.

Він заявив, що, враховуючи серйозні виклики у галузі безпеки, перед якими стоять три країни, сьогодні по суті було погоджено розвиток безпекового напрямку в спільній роботі з метою підтримання стабільності у регіоні.

"Асоційоване тріо має відіграти важливу роль для того, щоб підготувати наступну зустріч "Східного партнерства". Україна, Грузія і Молдова вважають, що наші цілі дуже амбіційні і дуже важливі щодо нашого руху у напрямку Євросоюзу, і ми вважаємо, що ми маємо поглиблювати відносини з ЄС. Ми повинні переглянути усі наші відносини і підкреслити ще раз, що наші європейські наміри будуть основним інтересом в роботі всіх наших партнерів", - підкреслив Кулеба.

Він наголосив, що Асоційоване тріо є сигналом, що немає альтернативи євроінтеграції для України, Грузії та Молдови.

"І немає альтернативи і для Європи, бо вона має сприймати наші три країни як серйозний проект щодо забезпечення миру і процвітання у Європі", - підсумував Кулеба.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Віталій Саєнко