Шредер очолює комітет акціонерів компанії "Північний потік-2".

Колишнього федерального канцлера Німеччини Герхарда Шредера висунули кандидатом у раду директорів російського газового монополіста "Газпром".

Про це повідомляє холдинг у своєму Telegram.

У "Газпромі" уточнюють, що Шредер у новому складі ради директорів може замінити голову казахської асоціації організацій нафтогазового й енергетичного комплексу Kazenergy Тимура Кулібаєва.

Зібрання акціонерів "Газпрому" відбудеться 30 червня у Санкт-Петербурзі.

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Шредер очолює комітет акціонерів компанії "Північний потік-2". Колишній політик всіляко лобіює енергетичні інтереси Кремля у Європі.

Саме Німеччина активно виступала за будівництво російського газопроводу в обхід України "Північний потік-2" усупереч позицій багатьох країн Європи про те, що російська труба є стратегічним інструментом політичного впливу Путіна й у майбутньому загрожує ЄС енергетичною залежністю від Росії.

Зараз сертифікація газопроводу призупинена через виявлені порушення німецького і європейського законодавства.

З огляду на спровоковану Кремлем кризу на російсько-українському кордоні доля "ПП-2" невідома. США та Німеччина не виключають замороження російського трубопроводу у разі нападу РФ на Україну.

Як писав УНІАН, до ради директорів компанії "Роснафта" в якості незалежного директора увійшла Карін Кнайсль - колишня глава австрійського МЗС, яка запам'яталася всім танцями з Путіним.

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