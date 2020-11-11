Відбулося засідання оновленої Комісії з питань правової реформи під головуванням президента.

Президент України Володимир Зеленський пропонує провести аудит та оцінку ефективності вже здійснених раніше реформ в Україні.

Про це глава держави заявив під час засідання оновленої Комісії з питань правової реформи під його головуванням, до якого долучився у форматі відеоконференції, повідомляє прес-служба Офісу президента.

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«Варто провести ретельний аудит та оцінку ефективності вже здійснених раніше реформ. Лише маючи такий аналіз, зможемо виправити помилки та створити законодавство, узгоджене з Конституцією України, міжнародно-правовими актами та рекомендаціями Венеціанської комісії», – зазначив він.

Зеленський нагадав, що 27 жовтня Рада національної безпеки та оборони України рекомендувала Комісії з питань правової реформи активізувати підготовку пропозицій щодо судової реформи.

Глава держави поставив завдання напрацювати конкретні шляхи для виходу з нинішньої конституційної кризи, а також для відновлення довіри суспільства до судової влади.

«Я чекаю від Комісії дієвих рішень та конкретних шляхів виходу – як із сучасної конституційної кризи, так і тотальної кризи довіри до органів судової влади. Навіть якщо для цього буде необхідно вносити зміни до Конституції України», – заявив Зеленський.

За його словами, відсутність належного конституційного регулювання, його неповнота чи нечіткість окремих аспектів діяльності судової влади стали причиною нинішніх кризових процесів.

Це перше засідання Комісії з питань правової реформи при президентові України, яке відбулося після рішення Конституційного суду щодо низки положень антикорупційного законодавства.

У засіданні також взяли участь представники Офісу президента, Верховної Ради, уряду, правоохоронних та антикорупційних органів, а також дипломатичні представники країн – партнерів України.

Скандальне рішення КСУ: що відомо

27 жовтня Конституційний суд за поданням 47 народних депутатів ухвалив рішення, яким скасував статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає відповідальність за недостовірне декларування.

Також КС визнав неконституційними положення законів про перевірку е-декларацій чиновників і скасував повноваження НАЗК з перевірки декларацій та виявлення конфлікту інтересів.

За оцінкою президента Зеленського, рішенням Конституційного суду від 27 жовтня щодо електронного декларування фактично було «обнулено» всю систему боротьби з корупцією в Україні.

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Автор: Тамара Отовська