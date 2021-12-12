За словами віце-президента Європейської комісії, на зустрічі G7 всі були єдині в тому, щоб стати на підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

Віце-президент Європейської комісії, Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель зазначає, що все, що може являти собою напад на Україну, матиме для Росії високу ціну.

Про це йдеться в офіційній заяві Борреля за результатами зустрічі міністрів закордонних справ країн "Великої сімки" (Великобританія, США, Канада, Франція, Італія, Німеччина і Японія).

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"Сьогодні на цих зборах великих демократичних країн я представляю Європейський Союз в цілому. Важливим питанням була ситуація на східному кордоні Європи, в Україні, де Росія збирає війська. Це являє собою загрозу", - зазначив Боррель.

За його словами, на зустрічі G7 всі були єдині в тому, щоб стати на підтримку України, на підтримку її суверенітету і територіальної цілісності.

"Ми працюємо в режимі стримування, щоб дати Росії зрозуміти, що все, що може являти собою атаку на Україну, буде мати високу ціну. Ми всі разом підтримуємо Україну", - заявив Боррель.

Підтримка України:

Міністри закордонних справ країн "Великої сімки" (G7) 11 грудня на зустрічі в Ліверпулі обговорили підтримку України проти агресії Росії, відносини з Китаєм, іранську ядерну програму і питання глобального розподілу вакцин проти коронавірусу.

На зустрічі Великобританія, яка зараз головує в G7, закликала виступити єдиним фронтом проти країн-агресорів.

Автор: Інна Андаліцька