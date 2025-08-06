Цивінський пройшов поліграф: нардеп сказав, коли його можуть призначити на посаду в БЕБ

Нардеп Юрчишин ввважає, що призначення може відбутися вже сьогодні.

Переможець конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки (БЕБ) Олександр Цивінський пройшов поліграф.

Про це він повідомив у коментарі Суспільному. За його словами, Служба безпеки вже подала до Кабміну результати поліграфу, але це інформація з обеженим доступом.

"Суспільне" звернулося за коментарем до СБУ, однак наразі відповідіще не отримали.

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Народний депутат України Ярослав Юрчишин написав у Facebook, що призначення Олександра Цивінського керівником Бюро економічної безпеки України може відбутися сьогодні, 6 серпня, на засіданні Кабінет Міністрів України

"Звісно, мало бути вже кілька тижнів тому, ще старим складом уряду. Та як завжди, граблі стояли на дорозі. Ну страшно призначати детектива НАБУ, який переміг на прозорому конкурсі, керівником ще однієї правоохоронної структури. Та всі гулі набито, всі поліграфи пройдені (це не жарт, Олександр добровільно прийшов "детектор брехні", щоб зняти всі питання)", - зазначає він

Юрчишин зазначив, що засідання уряду сьогодні о 10.30. "Юлія Свириденко, пані прем'єр - ваш хід!

Нагадаю, призначення керівника БЕБ згідно закону було однією з вимог протесту "людей з картонками". Стежимо за руками", - зазначив він.

Призначення директора БЕБ

Як повідомляв УНІАН, Олександр Цивінський став переможцем конкурссу на посаду директора БЕБ, але не був призначений на цю посаду.

Експерти та міжнародні органи критикують український уряд за непризначення голови Бюро економічної безпеки, обраного на конкурсі. Це стало однією з головних тем критики щодо попереднього Кабінету міністрів під головуванням Дениса Шмигаля.

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко у своєму Telegram-каналі повідомила, що уряд домовився з кандидатом на посаду директора Бюро економічної безпеки щодо проходження ним поліграфа.

Вона зазначила, що 1 серпня поговорила з Цивінським і вони погодили як зняти всі питання та сумніви у цивілізований спосіб - домовились про проходження поліграфа. За її словами, це гарантовано позбавляє ситуацію будь-яких маніпуляцій та дозволяє рухатись далі.

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