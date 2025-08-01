Очікується, що вже наступного тижня уряд зможе ухвалити рішення щодо оновлення роботи БЕБ.

Уряд домовився з кандидатом на посаду директора Бюро економічної безпеки щодо проходження ним поліграфа. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко у своєму Telegram-каналі.

Вона зазначила, що сьогодні,1 серпня, вона поговорила з кандидатом на посаду директора Бюро економічної безпеки Олександром Цивінським.

"Погодили з Олександром, як зняти всі питання та сумніви у цивілізований спосіб, і домовились з ним про проходження поліграфа. Це гарантовано позбавляє ситуацію будь-яких маніпуляцій та дозволяє рухатись далі", - зазначила Свириденко.

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За її словами, конкурсна комісія ухвалила рішення, а уряд отримав результати додаткових перевірок. Вона наголосила, що "всі зацікавлені в тому, щоб БЕБ став дієвою інституцією та мав реальну довіру – довіру бізнесу та усього українського суспільства".

"Розраховую, що вже наступного тижня зможемо ухвалити відповідне рішення, яке дозволить оновити роботу БЕБ та буде значним внеском у позитивне перезавантаження відносин між державою та бізнесом", - додала прем’єр-міністерка.

Призначення антикорупційних органів

Експерти та міжнародні органи давно критикують український уряд за непризначення голови Бюро економічної безпеки, обраного на конкурсі. Це стало однією з головних тем критики щодо попереднього Кабінету міністрів під головуванням Дениса Шмигаля.

Як раніше повідомляла прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, уряд не призначив кандидатуру Цивінського, яка "відповідала законам і нормативно-правовим актам".

22 липня Верховна Рада проголосувала за закон, який надає окремі повноваження Офісу генпрокурора стосовно роботи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Рішення викликало бурхливу реакцію суспільства – у низці міст України розпочалися масштабні протести. В свою чергу Європейський Союз висловив занепокоєння нещодавніми діями України щодо її антикорупційних інституцій, натякаючи на розгляд та прийняття закону, що стосується повноважень НАБУ та САП.

31 липня Верховна Рада підтримала президентський закон, яким повертаються повноваження НАБУ і САП.

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