За словами Тихого, українська делегація чудово впоралася, і наша основна позиція залишилась незмінною.

Представники Росії під час перемовин у Туреччині озвучували речі, які для України є неприпустимими. Як повідомляє "Суспільне", про це журналістам після завершення переговорів з росіянами розповів Георгій Тихий, речник Міністерства закордонних справ України.

За його словами, представники України "спокійно" поставилися до слів представників Росії. Що саме говорили росіяни - Тихий не розповів.

"У нас, як ви знаєте, довгий досвід переговорів із росіянами, починаючи з 2014 року. Українська делегація чудово впоралася, спокійно. Наша основна позиція залишилась незмінною", - сказав він.

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Речник МЗС також повідомив, що представники України готові були домовлятись про припинення вогню під час переговорів. Утім, представники Росії мали обмежений мандат, щоб ухвалювати подібні рішення під час переговорів.

Тихий також повідомив, що Китай та Бразилія підтримують припинення вогню. "Ми хочемо побачити їхню підтримку зараз, вони мають вплив на Росію, але має бути повне припинення вогню - не для галочки, не на 30 днів, 60 чи 90. Ми готові до цього", - зауважив він.

Переговори в Стамбулі

Як повідомляв УНІАН, під час першої з 2022 року прямої зустрічі представники України та Росії обговорювали припинення вогню, масштабний обмін полоненими 1000 на 1000 та можливість особистої зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента Росії Володимира Путіна.

Міністр оборони України Рустем Умєров стосовно обговорення особистої зустрічі між Зеленським та Путіним зазначив, що наразі команди працюють над цим.

Водночас очільник російської переговорної групи Володимир Мединський заявив, що Україна ініціювала зустріч лідерів двох держав, тому Москва "взяла це до відома".

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