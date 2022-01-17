Повернення Порошенка: коли історія перетворюється на фарс

Україна бачила вже не одну політичну історію, яку політтехнологи видавали електорату як справжнє шоу. Повернення екс-президента Петра Порошенка в Україну за місяць після того, як він фактично втік від слідчих ДБР, щоб не отримувати повідомлення про підозру у вчиненні злочину, скоріше нагадувало фарс.

Підготовка до повернення "Сивочолого гетьмана" в Україну чи то з робочого турне в Європу, чи то з відпочинку з сім’єю почалася заздалегідь. Про "політичні репресії" та важливі зустрічі в Європі, щоб зупинити російську навалу, соратники п’ятого президента почали розповідати, не встиг Порошенко вилетіти з країни. За місяць такої інформаційної атаки вже не важко було повірити у "нового месію". Градусу такій інформації постійно додавали то силовики, арештувавши частину його активів, то захисники та прихильники Петра Олексійовича, конспірологією стосовно того, чи повернеться він саме до Києва, або ж літак через "мінування" аеропорту "Київ" посадять деінде, то він сам – заздалегідь переписавши частину бізнесу на сина Олексія, або зібравши цілу годинну прес-конференцію в аеропорту Варшави напередодні вильоту. До речі, коли був президентом, так журналістів не жалував (як і теперішній очільник держави того не робить) і навіть підсумкову по року прес-конференцію міг не провести.

Чому у правоохоронців взагалі виникли до нього питання, а також про те, як емоційно нагніталась ситуація щодо його повернення, УНІАН уже писав.

З аеропорту - в суд

Одна з інтриг повернення (окрім можливого "мінування" аеропорту) – чи затримають Петра Порошенка одразу після приземлення літака. Тож, щоб запобігти цьому гіпотетичному сценарію, прихильники п’ятого президента зранку 17 січня зібралися на числений мітинг.

"…Його будуть зустрічати тисячі патріотів… Хочу попередити владу, що у випадку спроби… посадити рейсовий літак в іншому місці, всі небайдужі українці поїдуть зустрічати Порошенка з "Жулян" на Банкову", - повідомив напередодні керівник центрального штабу "Європейської солідарності" Олександр Турчинов.

За суб’єктивними оцінками, зранку 17 січня біля входу в термінал А "Жулян" зібралися кілька тисяч українців – партійців "Європейської солідарності" (частина депутатів з фракції ЄС були на борту літака разом з Порошенком), активістів та журналістів (більша частина останніх перебувала всередині будівлі). Прихильники екс-президента тримали в руках прапори України, прапори з партійною символікою та плакати: "Ні політичним репресіям", "Порох є, дамо вогню"…

Однак, попри явні очікування "затримання опозиціонера" прямо в аеропорту, цього не сталося. Хоча під час того, як депутати ЄС та Порошенко з дружиною проходили кордон, і сталася затримка. Вже після проходження паспортного контролю Порошенко, підігріваючи натовп, заявив, що прикордонниками перевдяглися співробітники ДБР та намагалися не допустити його в Україну. "Мене, п’ятого президента, вони двадцять хвилин намагалися не допустити до України. Стягнули переодягнених прикордонників і на очах журналістів усього світу вимагали підтвердження, що я є Порошенко. Вони інопланетяни, бо не впізнали мене", - сказав він.

В ДБР ситуацію пояснили так: "ДБР намагалося вручити повістку про виклик до суду для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу. Порошенко відмовився від отримання процесуальних документів".

За словами адвоката Павла Богомазова, сторонньому глядачеві поведінка сторони обвинувачення здається цілком нормальною: "Вони не вчиняли неадекватних дій в аеропорту. Лише намагалися вручити документи. Ніяких силових дій до Порошенка не намагались зробити".

Своєю чергою в Офісі президента таку поведінку опонента назвали неповагою до процесуальних правил. Мовляв, замість виступати перед масовкою, Порошенкові варто було б отримати процесуальний документ та з’явитися до суду. Щоправда, до суду Петро Олексійович після виступу поїхав.

Арешт або мільярд застави

Шоу продовжилось вже у суді та під його стінами. На момент публікації матеріалу, Печерський районний суд столиці ще обирав запобіжний захід для Петра Порошенка.

Прокуратура запросила для нього арешт на два місяці або, як альтернативу – внесення застави в 1 мільярд гривень. Крім того, сторона обвинувачення просить накласти на Порошенка зобов’язання не виїжджати без дозволу з Києва, здати свій закордонний паспорт, носити електронний браслет та прибувати до слідчого та суду. Вимогу арешту прокурори пояснюють тим, що політик може перешкоджати слідству, тиснути на свідків та приховувати докази. А розмір застави тим, що, мовляв, інкримінований колишньому президенту злочин є особливо тяжким.

"Підозрюваним себе не вважаю. Закон вимагає, щоб генпрокурор підписав підозру, вона не підписує, голова ВР не повідомлений. Я звертаюся до вас із клопотанням усунути брутальні порушення законодавства. Справа має бути повернена до прокуратури, там немає нічого. Я в Україну прибув добровільно, приїхав до Печерського суду і жодного приводу, щоб уникнути судочинства, я не давав і давати не буду", - заявив у суді Порошенко, а його захист подав відповідне клопотання.

Експерти не виключають, що з такими темпами, як це відбувається в понеділок, судове засідання з обрання запобіжного заходу навряд чи завершиться швидко і навіть може бути перенесено.

"Від самого початку були ознаки, що справу затягнуть. Кодекс Портнова – просто найбільш ефективний запобіжник, який використовують в інтересах нашої еліти. Завжди можна відкупитися на час слідства", - розповів УНІАН політолог Володимир Фесенко і додав, що за останні сім років в Україні нікого з високопосадовців не посадили.

Під судом прихильники політика заглушають те, що відбувається всередині будівлі суду криками: "Порох, ми з тобою!". І чим довше буде затягуватись судове засідання, тим довше прихильники Порошенка мітингуватимуть під стінами суду.

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За словами адвоката Павла Богомазова, як би не хотілося, щоб суд був неупередженим, такі засідання – політичний процес: "Думаю, що буде домашній арешт, бо це – публічна особа. Думаю, що ситуація буде такою ж, як по Медведчуку. Це влаштує і сторону обвинувачення, і, скажімо так, різні політичні сили".

За його словами, варіант взяття Порошенка на поруки народними депутатами з фракції ЄС розглядати не варто, адже злочин, в якому його звинувачують, надто тяжкий. Що стосується можливої застави, то, на переконання юриста, сума в 1 мільярд – надто складне рішення для суду. І не лише через космічну суму. А, скоріше, через те, що зараз таке рішення означало б, що п’ятий президент має провести хоча б одну ніч у СІЗО. Адже банківський день вже завершився, тож адвокати банально не встигли б сплатити заставу одразу у понеділок.

Хоча варто зазначити, що прихильники Петра Олексійовича вважають, що таку суму цілком можна зібрати у разі такої потреби.

Український Навальний?

Усе, що сьогодні відбувалося в аеропорту "Київ" та зараз відбувається в Печерському суді чи під його стінами, Україна, в принципі, вже бачила. То Саакашвілі в прямому сенсі проривав український кордон, а Банкова (на якій тоді сидів саме Порошенко) "чинила протиправні дії" та була тими самими "інопланетянами", які чомусь не впізнавали колишнього президентського друга Міхеїла, зупиняли потяг Інтерсіті з польського Перемишля, щоб не впустити Саакашвілі в Україну тощо.

А трохи старші українці можуть згадати й справи Януковича проти Юлії Тимошенко – ті самі суди, соратники під ними, намети з партійною символікою в якості "приймалень народних депутатів" і так далі.

Ці історії та історія Порошенка, за словами політолога Віктора Бобиренка, схожі через політичну заангажованість. Однак, схоже, Петро Олексійович планував "приміряти" на себе інший образ. І навіть обрав для цього відповідну дату.

"Думаю, що Порошенко намагався всіляко уникати асоціації з Саакашвілі. Він намагався підкреслити свою асоціацію з Навальним. Адже сьогодні рік, як Навальний повернувся в Росію (і одразу за ґрати, - УНІАН). Все це було з розрахунком, що і на Заході це викличе подібні асоціації", - вважає політолог Олексій Якубін.

Водночас експерт наголошує, що Порошенко у цій справі мало чим був схожий на європейського політика: "Якщо європейського політика викликають до суду, то він приходить. Можна навести приклад пана Саркозі чи пана Берлусконі, проти яких були судові процеси. Натомість Порошенко намагається скандалізувати цю справу. Якщо б він приходив від початку до слідчих органів, то всієї цієї історії б не було".

Однак, за словами політолога, це може бути спеціальною стратегією, щоб втримати електоральне ядро, свого виборця. А похитнути віру може, наприклад, перехресний допит Порошенка та Медведчука, адже вони проходять по одній справі. "Ключове питання, як це буде сприймати аудиторія Порошенка?", - каже він.

"Те, що сьогодні відбувається – бенефіс Петра Порошенка, - зазначає політолог Володимир Фесенко. – Враховуючи весь цей галас, заяви про політичні репресії, те, що потрібно захистити Петра Порошенка, можливо, це навіть трошки збільшить кількість прихильників. Скоріше за все, внаслідок цієї події коливання будуть в межах статистичної похибки - і у Зеленського, і у Порошенка".

Анастасія Світлевська, Тетяна Урбанська