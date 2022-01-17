П’ятий президент не отримав процесуальні документи.

У понеділок, 17 січня, п’ятий президент, нардеп Петро Порошенко повернувся в Україну. Представники Державного бюро розслідувань прямо в аеропорту намагались йому вручити повістку з викликом до суду.

Про це повідомила радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян під час брифінгу.

За її словами, нардеп відмовився отримати необхідні процесуальні документи.

"Сьогодні ДБР намагалося вручити повістку про виклик до суду для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу. Порошенко відмовився від отримання процесуальних документів", - заявила вона.

Читайте такожПід Печерським судом зібралися на мітинг прихильники Порошенка (фото, відео)Під час проходження паспортного контролю, до Порошенка підійшов працівник Державного бюро розслідувань з повісткою з викликом до суду. Прикордонники перевіряли паспорт п’ятого президента близько 15 хвилин і не віддавали його. Зрештою, Порошенку віддали його паспорт.

Підозра Порошенка в держзраді

Наприкінці 2021 року стало відомо, що Петру Порошенку відправили поштою підозру у державній зраді. Сам Порошенко зараз перебуває за кордоном.

Тоді ж п'ятий президент записав відеозвернення, в якому заявив, що повернеться в Україну в січні. У ролику Порошенко розповів, що перебував у Варшаві, де заплановані зустрічі з польськими та європейськими політиками, і має намір повернутися в Україну "за власним графіком".

Раніше в ДБР заявили, що Порошенко проігнорував слідчих, які намагалися вручити йому повістку про виклик у справі про злочинну схему поставок вугілля з тимчасово окупованих територій і сприяння терористичним організаціям "ЛНР" і "ДНР" групою громадян України.

6 січня Печерський райсуд Києва наклав арешт на майно та активи Порошенка. Майно, на яке суд вирішив накласти арешт, включає квартири у Вінниці та Києві, маєток у Козині, земельні ділянки, а також акції приватних компаній. Відомо, що свої найцінніші бізнес-активи, в тому числі й кондитерську корпорацію Roshen, екс-президент завчасно переписав на старшого сина.

Адвокати Порошенка нещодавно заявили, що Офіс генпрокурора і суд приховують від громадськості існування постанови про затримання їх підзахисного для його доставки до суду.