Президент Польщі Анджей Дуда здійснить візит до України 23-24 серпня.
Про це повідомляє офіційний сайт президента Польщі.
Зокрема, Дуда 23 серпня візьме участь у саміті Кримської платформи, а 24 серпня – у святкуванні Дня незалежності України.
Кримська платформа
Як повідомляв УНІАН, українська влада ініціювала створення міжнародної платформи з деокупації Криму.
Читайте такожУчасть у саміті Кримської платформи підтвердили вже 33 країни - МЗСКримська платформа працюватиме на кількох рівнях:
- перший, найвищий, - політичний, до нього приєднаються глави іноземних держав та урядів;
- другий - рівень керівників зовнішньополітичних відомств і міністрів оборони;
- третій - міжпарламентський;
- четвертий - рівень неурядових експертів.
Передбачається створення експертної мережі для посилення ефективності дій держави, а також для залучення додаткових інтелектуальних ресурсів до роботи платформи.
Установчий саміт Кримської платформи за участю лідерів іноземних держав відбудеться 23 серпня в Києві.
У Кримській платформі готові взяти участь 180 експертів з понад 30 країн.За словами глави МЗС Дмитра Кулеби, звільнення Криму - це історичне завдання Української держави.