Президент Польщі відвідає Україну 23-24 серпня

Анджей Дуда візьме участь у саміті Кримської платформи і у святкуванні Дня незалежності України.

Президент Польщі Анджей Дуда здійснить візит до України 23-24 серпня. Про це повідомляє офіційний сайт президента Польщі. Зокрема, Дуда 23 серпня візьме участь у саміті Кримської платформи, а 24 серпня – у святкуванні Дня незалежності України. Кримська платформа Як повідомляв УНІАН, українська влада ініціювала створення міжнародної платформи з деокупації Криму. Читайте такожУчасть у саміті Кримської платформи підтвердили вже 33 країни - МЗСКримська платформа працюватиме на кількох рівнях: перший, найвищий, - політичний, до нього приєднаються глави іноземних держав та урядів;

другий - рівень керівників зовнішньополітичних відомств і міністрів оборони;

третій - міжпарламентський;

четвертий - рівень неурядових експертів. Передбачається створення експертної мережі для посилення ефективності дій держави, а також для залучення додаткових інтелектуальних ресурсів до роботи платформи. Установчий саміт Кримської платформи за участю лідерів іноземних держав відбудеться 23 серпня в Києві. У Кримській платформі готові взяти участь 180 експертів з понад 30 країн.За словами глави МЗС Дмитра Кулеби, звільнення Криму - це історичне завдання Української держави. Автор: Віталій Саєнко

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