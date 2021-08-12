Анджей Дуда та Володимир Зеленський / фото REUTERS

Президент Польщі Анджей Дуда здійснить візит до України 23-24 серпня.

Про це повідомляє офіційний сайт президента Польщі.

Зокрема, Дуда 23 серпня візьме участь у саміті Кримської платформи, а 24 серпня – у святкуванні Дня незалежності України.

Кримська платформа

Як повідомляв УНІАН, українська влада ініціювала створення міжнародної платформи з деокупації Криму.

Читайте такожУчасть у саміті Кримської платформи підтвердили вже 33 країни - МЗСКримська платформа працюватиме на кількох рівнях:

  • перший, найвищий, - політичний, до нього приєднаються глави іноземних держав та урядів;
  • другий - рівень керівників зовнішньополітичних відомств і міністрів оборони;
  • третій - міжпарламентський;
  • четвертий - рівень неурядових експертів.

Передбачається створення експертної мережі для посилення ефективності дій держави, а також для залучення додаткових інтелектуальних ресурсів до роботи платформи.

Установчий саміт Кримської платформи за участю лідерів іноземних держав відбудеться 23 серпня в Києві.

У Кримській платформі готові взяти участь 180 експертів з понад 30 країн.За словами глави МЗС Дмитра Кулеби, звільнення Криму - це історичне завдання Української держави.

Автор: Віталій Саєнко