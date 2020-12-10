Заяву до суду з проханням відкрити справу проти Новинського подало ТОВ "Гратант".

Генпрокуратура відкрила кримінальне провадження проти депутата Верховної Ради Вадима Новинського.

Про це йдеться у відповіді Офісу генпрокурора на запит РБК-Украіна.

Провадження відкрито ще 24 вересня на виконання рішення Печерського районного суду Києва.

Читайте такожСуд вкотре зобов'язав генпрокурора забрати у НАБУ справу суддів ОАСК

"Досудове розслідування у зазначеному провадженні здійснюється територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у Києві", - сказано у відповіді офісу генпрокурора.

Заяву до суду з проханням відкрити справу проти Новинського подало ТОВ "Гратант", яке стверджує, що депутат Ради протиправно заволодів майном мережі супермаркетів "Амстор", у тому числі заставним та іпотечним майном "Укрексімбанку".

Скасування депутатської недоторканності:

1 січня 2020 року в Україні набув чинності закон "Про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України)", ухвалений парламентом 18 грудня 2019 року.

Згідно з прийнятими змінами, клопотання про дозвіл на затримання, запобіжний захід (утримання під вартою, домашній арешт), проведення інших слідчих розшукових дій щодо народного депутата повинні бути узгоджені з генеральним прокурором. Тільки генеральний прокурор може внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення народним депутатом кримінального правопорушення.

Особливості початку досудового розслідування щодо депутата, повідомлення про підозру, затримання, обрання щодо нього запобіжного заходу, проведення слідчих та негласних слідчих дій визначаються КПК.

Серед іншого, з регламенту парламенту, зокрема вилучено розділ щодо розгляду питань про згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання чи арешт народного депутата.

Народні депутати не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у Верховній Раді та її органах, а також при здійсненні депутатських повноважень, за винятком відповідальності за образу чи наклеп.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН