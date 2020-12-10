Генпрокуратура відкрила кримінальне провадження проти депутата Верховної Ради Вадима Новинського.
Про це йдеться у відповіді Офісу генпрокурора на запит РБК-Украіна.
Провадження відкрито ще 24 вересня на виконання рішення Печерського районного суду Києва.
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"Досудове розслідування у зазначеному провадженні здійснюється територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у Києві", - сказано у відповіді офісу генпрокурора.
Заяву до суду з проханням відкрити справу проти Новинського подало ТОВ "Гратант", яке стверджує, що депутат Ради протиправно заволодів майном мережі супермаркетів "Амстор", у тому числі заставним та іпотечним майном "Укрексімбанку".
Скасування депутатської недоторканності:
- 1 січня 2020 року в Україні набув чинності закон "Про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України)", ухвалений парламентом 18 грудня 2019 року.
- Згідно з прийнятими змінами, клопотання про дозвіл на затримання, запобіжний захід (утримання під вартою, домашній арешт), проведення інших слідчих розшукових дій щодо народного депутата повинні бути узгоджені з генеральним прокурором. Тільки генеральний прокурор може внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення народним депутатом кримінального правопорушення.
- Особливості початку досудового розслідування щодо депутата, повідомлення про підозру, затримання, обрання щодо нього запобіжного заходу, проведення слідчих та негласних слідчих дій визначаються КПК.
- Серед іншого, з регламенту парламенту, зокрема вилучено розділ щодо розгляду питань про згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання чи арешт народного депутата.
- Народні депутати не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у Верховній Раді та її органах, а також при здійсненні депутатських повноважень, за винятком відповідальності за образу чи наклеп.
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