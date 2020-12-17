Ховати Кернеса будуть без дотримання обмежень, встановлених для коронавірусних пацієнтів.

Геннадія Кернеса найімовірніше поховають на другому міському кладовищі Харкова, на алеї видатних харків'ян.

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Як повідомляє Newsroom, таку заяву зробив секретар міськради Ігор Терехов. За його словами, ховати Кернеса будуть без дотримання обмежень, встановлених для коронавірусних пацієнтів.

"Там найвидатніші харків'яни поховані, таке рішення ми прийняли разом з родиною Геннадія Адольфовича. Все буде зроблено для того, щоб проводити його в останню путь гідно", - сказав чиновник.

За словами Терехова, наразі він є виконувачем обов'язків мера. Чиновник також запевнив, що в установленому законом порядку міськрада звернеться до Верховної Ради для виконання всіх необхідних процедур.

Раніше повідомлялося, що церемонія прощання з Кернесом відбудеться в Оперному театрі.

Смерть Кернеса: що сталося

У ніч з 16 на 17 вересня Кернес був доставлений медичним літаком до Німеччини у зв'язку з погіршенням стану здоров'я. У клініці "Шаріте" Геннадія Кернеса помістили в палату інтенсивної терапії, де він проходив курс лікування від COVID-19.

За час, поки Геннадій Кернес перебуває на лікуванні за кордоном, міськрада кілька разів спростовувала чутки про його смерть.

4 листопада Кернеса офіційно оголосили мером Харкова. Він переміг з результатом 60,34% (195 044 голосів).

11 грудня в ЗМІ з'явилася інформація, що стан Кернеса погіршився. У нього відмовила друга нирка.

17 грудня бізнесмен Павло Фукс повідомив, що Кернес помер від ускладнень коронавірусної інфекції.

Повноваження міського голови Харкова у зв'язку зі смертю Геннадія Кернеса переходять до секретаря мерії. Не пізніше ніж на 15-й день особа, яка здійснює повноваження мера, має звернутися до парламенту з клопотанням про призначення позачергових виборів.

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Автор: Дмитро Захаров