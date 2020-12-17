При цьому з датою поки ще визначаються

Прощальна церемонія з померлим у ніч на 17 грудня мером Харкова Геннадієм Кернеса відбудеться в Оперному театрі.

Про це повідомляє Суспільне.

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При цьому з датою поки ще визначаються

«Зараз я не можу назвати чіткої дати, коли ми організуємо поховання. Але по всій видимості, це вівторок, середа, максимум четвер наступного тижня», – сказав на засіданні секретар міської ради Ігор Терехов.

Відспівування, пишуть журналісти, пройде у Благовіщенському соборі, а прощання – у фойє Оперного театру.

Кернес помер: що відомо

Вночі 17 грудня мер Харкова Генадій Кернес помер у берлінській клініці «Шаріте», куди його доправили у вересні.

У мера був підтверджений COVID-19 та діагностовано двостороннє запалення легенів.

4 листопада Кернеса офіційно оголосили обраним міським головою Харкова за результатами виборів, які відбулися 25 жовтня.

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Автор: УНІАН