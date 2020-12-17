Кернес помер - стало відомо, де пройде прощальна церемонія з мером Харкова / Фото УНІАН
Прощальна церемонія з померлим у ніч на 17 грудня мером Харкова Геннадієм Кернеса відбудеться в Оперному театрі.
Про це повідомляє Суспільне.
Читайте такожЄвросоюз продовжив економічні санкції проти Росії на півроку
При цьому з датою поки ще визначаються
«Зараз я не можу назвати чіткої дати, коли ми організуємо поховання. Але по всій видимості, це вівторок, середа, максимум четвер наступного тижня», – сказав на засіданні секретар міської ради Ігор Терехов.
Відспівування, пишуть журналісти, пройде у Благовіщенському соборі, а прощання – у фойє Оперного театру.
Кернес помер: що відомо
- Вночі 17 грудня мер Харкова Генадій Кернес помер у берлінській клініці «Шаріте», куди його доправили у вересні.
- У мера був підтверджений COVID-19 та діагностовано двостороннє запалення легенів.
- 4 листопада Кернеса офіційно оголосили обраним міським головою Харкова за результатами виборів, які відбулися 25 жовтня.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram