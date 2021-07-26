Суд знову відправив Семенченка до СІЗО

Екс-нардепа підозрюють у причетності до створення "приватної військової компанії" та в організації обстрілу будівлі телеканалу "112 Україна" у липні 2019 року.

Суд знову відправив до СІЗО колишнього народного депутата Семена Семенченка, якого підозрюють у причетності до створення "приватної військової компанії". Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалив слідчий суддя Солом'янського райсуду Києва Максим Вишняк, задовольнивши клопотання слідчого Служби безпеки України про зміну Семенченку запобіжного заходу. Суддя перебував у кімнаті для нарад близько п'яти годин. "Клопотання... задовольнити. Змінити... запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту на тримання під вартою строком 60 днів", - йдеться у резулятивній частині ухвали суду, яку зачитав Вишняк. Читайте такожСеменченко назвав себе спецагентом української розвідки по Білорусі, якого "злили" Справа Семена Семенченка 24 березня в СБУ заявили про припинення діяльності воєнізованого збройного формування і постачання товарів військового призначення з Російської Федерації. Також в СБУ вказали, що діяльність так званої "приватної військової компанії" була спрямована "на підготовку до вчинення тяжких злочинів, у т. ч. проти основ національної безпеки".

За даними СБУ, до складу компанії входили понад 150 осіб, а сама організація діяла під прикриттям охоронних фірм і громадських організацій. Контроль і координацію діяльності злочинної організації здійснювали 15 громадян України.

Окремо слідчими отримано дані про участь фігурантів справи в укладанні контрактів між "ПВК" і представниками різних організацій з країн Близького Сходу. Також зафіксовано "пропозиції організувати постачання зброї в ці країни".

У цій справі СБУ оголосила про підозри шістьом особам.

Серед організаторів такої діяльності в СБУ назвали народного депутата VIII скликання Семенченка та Євгена Шевченка, відомого широкій публіці як "позаштатний агент НАБУ". Семенченко і Шевченко всі звинувачення відкидають.

26 березня суд ухвалив рішення про арешт Шевченка із заставою у 5 млн грн. 30 березня після внесення застави він вийшов із СІЗО. Того ж дня суд відправив Семенченка під варту без права на внесення застави.

29 березня джерело УНІАН у правоохоронних органах повідомило, що співробітники СБУ затримали ще одного фігуранта справи про створення "ПВК" - колишнього командира батальйону "Донбас" Анатолія Виногродського. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

14 травня стало відомо, що СБУ повідомила Семенченку про підозру у справі про обстріл будівлі телеканалу "112 Україна" у липні 2019 року. За даними СБУ, Семенченко організував передачу грошей на придбання транспорту та інших засобів, необхідних для вчинення злочину.

14 липня суд змінив запобіжний захід Семенченку та відправив його під цілодобовий домашній арешт із носінням електронного браслета.

22 липня Семенченко заявив, що брав участь у спецоперації української розвідки щодо ситуації в Білорусі, а справа проти нього нібито відкрита на запит російського КДБ. Автор: Антоніна Доломанжи

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