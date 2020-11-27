Він вважає, що нові справи також не матимуть судової перспективи.

Голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк відреагував на повідомлення в соцмережах про те, що НАБУ нібито подало в офіс генпрокурора нові подання, що стосуються суддів ОАСК.

Читайте такожНАБУ хоче затримувати й тримати під вартою підозрюваних суддів ОАСК"НАБУ продовжує вірити в те, що піар ефективніший за закон. З ранку читаю в соцмережах однотипні пости про те, що "Ситник не сидить склавши руки" і що НАБУ нібито подало в офіс генпрокурора нові подання, що стосуються суддів ОАСК. Не знаю поки, про що йде мова. Підозрюю, що і Генпрокурор про них теж дізналася з Telegram. Але абсолютно точно можу сказати, що перепакування старих справ в нові, з метою затягнути розслідування, що провалилося, а також нові обшуки там, де нічого не знайшли старі, - це все гарантовано "не працює"» - написав глава ОАСК.

Він вважає, що нові справи також не матимуть судової перспективи.

«На цьому можна піаритися, але з цим не можна йти до суду. І в ВРП з таким набором "сміття" теж йти не раджу – якщо, звичайно, в НАБУ не хочуть втретє стати посміховиськом для всієї юридичної спільноти", - написав суддя, натякаючи на те, що ВРП вже двічі відмовляла слідству в дозволі на арешт суддів ОАСК.

"Є факти і докази-йдіть до суду. Хочеться поговорити ні про що - викликайте "кишенькових" журналістів і говоріть скільки завгодно. Закон - окремо, а піар – окремо. Декому пора б вже за два роки це засвоїти", - написав Павло Вовк.

Зазначимо, що офіційно інформації про появу нових фактів у "справі суддів" поки немає. Проте в низці Телеграм-каналів, які раніше були помічені в "зливі" інформації з НАБУ, дійсно повідомлялося про те, що НАБУ подало в офіс генпрокурора нові подання. Вони, нібито, стосуються, нових підозр суддям ОАКС, дозволів на проведення обшуків і нових клопотань перед ВРП про отримання дозволу на затримання суддів даного суду.

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Автор: УНІАН