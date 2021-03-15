Народний депутат пропонує переглянути чинну стратегію управління державним боргом.

Україні необхідно кардинально переглянути стратегію роботи з МВФ, за якої уряд нарощує державний борг на умовах, невигідних для економіки та громадян.

Про це написав у своєму блозі на "Кореспондент.нет" лідер партії «За майбутнє», народний депутат Ігор Палиця.

«Нагадаю, за чинним Меморандумом Україна взяла на себе зобов’язання не запроваджувати жодних економічних стимулів у вигляді податкових пільг, жодним чином не обмежувати тарифи на комунальні послуги, а також відмовитись від будь-яких кроків у напрямі покращення умов пенсійного забезпечення громадян.

Читайте такожМіжнародним «партнерам» вигідно, щоб Україна жила в борг - ПалицяНе можна допустити, щоб новий Меморандум, який зараз готується, містив такі самі або ще більш антиукраїнські соціально-економічні вимоги, що й попередній.

Для цього наша депутатська група «Партія «За майбутнє» у Верховній Раді пропонує закріпити на законодавчому рівні право парламенту на ратифікацію будь-яких домовленостей із міжнародними фінансовими організаціями, а також запровадити «червоні лінії» у перемовинах уряду з МВФ.

Зокрема, унеможливити втручання у внутрішні справи України – економіку, пенсійне забезпечення, тарифну політику тощо», – написав Палиця.

Для цього народний депутат пропонує переглянути чинну стратегію управління державним боргом, яку Кабінет Міністрів затвердив у 2019 році до пандемії коронавірусу.

Як повідомляється в матеріалі, станом на 1 січня 2021 року державний борг України склав $90,3 млрд дол. (2.551,9 млрд грн). Це найвищий показник за останні 10 років.

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Автор: УНІАН