Мураєв використовував підконтрольний йому телеканал "Наш" для поширення кремлівської пропаганди.

Народному депутату України попередніх VII і VIII скликань Євгену Мураєву оголошено підозру по двух статтях – державна зрада та порушення рівноправності громадян. Про це повідомляє Служба безпеки України.

Зазначається, що зібрана доказова база на керівника забороненої партії "Наші", екснардепа Євгена Мураєва про причетність до підривної діяльності проти України.

За даними слідства, Мураєв використовував підконтрольний йому телеканал "Наш" для масового поширення кремлівських наративів в інформаційному просторі України.

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"Таким чином він цілеспрямовано використовував власний медіаресурс для маніпулювання суспільною думкою українців в інтересах РФ", - повідомляє СБУ.

Зазначається, що це стосувалось подачі викривленої інформації про внутрішню ситуацію в Україні і та її сприйняття на міжнародній арені.

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 111 (державна зрада); ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності).

В СБУ нагадали, що на початку лютого 2022 року проти телеканалу Мураєва було запроваджено санкції РНБО. Після тривалих незалежних експертиз, зараз остаточно підтверджено факти злочинної діяльності фігуранта проти державної безпеки України.

"Тривають комплексні заходи для встановлення всіх обставин злочинів. Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі", - повідомляє СБУ.

Діяльність Мураєва - що відомо

Євген Мураєв покинув Україну ще у травні 2022 року цього року. ЗМІ повідомляли, що, за данними правоохоронних органів, він перетнув українсько-угорський кордон на Закарпатті.

Журналісти пишуть, що тоді вказівок щодо обмеження виїзду для Мураєва від правоохоронних органів, очевидно, не існувало. У вересні ЗМІ з'ясували, що проросійський політик живе з родиною у Відні, іноді приїжджає у Братиславу у справах.

14 червня 2022 року Восьмий апеляційний суд Львова ухвалив рішення про заборону партії "Наша". Майно партії та всіх її осередків вилучили на користь держави.

Восени 2022 року співробітники СБУ провели серію обшуків за місцями проживання та в офісах Мураєва. Під час слідчих дій за адресами фігуранта було виявлено готівку в російських рублях, зброю, а також комп’ютерну техніку і мобільні телефони з доказами незаконних дій.