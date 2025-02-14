Железняк прогнозує парламентську кризу в Україні у цьому році.

Сумнівно, що фракція "Слуга народу" піде на силове протистояння з опонентами із фракції "Європейська солідарність" для розблокування роботи Верховної Ради України. Про це сказав народний депутат України Ярослав Железняк на брифінгу, відповідаючи на запитання з приводу того, що вже два дні робота парламенту заблокована фракцією "ЄС", яка вважає незаконним рішення РНБО щодо накладення санкцій на лідера партії "ЄС" Петра Порошенка.

Железняк зазначив, що парламент, відповідно до робочого графіка, в найближчий час працювати не буде, бо засідання заплановані на останній тиждень лютого. За його словами, найближче засідання мало б відбутися 24 лютого.

При цьому нардеп нагадав, що згідно з рішенням парламенту це має бути Національний день молитви і на засіданні ВР вперше має бути виконано молитву.

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"Як це буде поєднуватись із блокуванням трибуни? Відверто говорячи, цікаво... Але це не буде в будь-якому разі якийсь дуже активний пленарний день, тому я не думаю, що ми щось втратимо, якщо блокуватиметься трибуна", - сказав Железняк.

При цьому зазначив, що, ймовірно, силового розблокування роботи ВР не буде "хоча б тому, що у "Слуг народу" немає ким розблоковувати".

"Ну тобто в них достатньо цікава ситуація. З одного боку, у них є 232 людини в залі, але знайти тих, хто, окрім мого друга Мотовиловця (Андрій Мотовиловець - перший заступник голови фракції "Слуга народу", - УНІАН), піде на барикади, ну дуже важко", - сказав Железняк.

І додав, що далеко не всі представники "Слуги народу" хочуть із цим себе пов'язувати і виконувати таку достатньо "дивну команду", навіть якщо вона надійде з Офісу президента:

"Тому я не думаю, що буде силове розблокування українського парламенту, незалежно від того, як довго буде блокуватися трибуна".

Железняк прогнозує парламентську кризу в Україні вже в 2025 році. Він зазначив, що це пов’язано з тим, що у фракції "Слуга народу" не вистачає голосів для ухвалення рішень парламенту.

"Я переконаний, що в цьому році може бути парламентська криза. бо ситуація з голосами в нас погіршується, - додав він.

Блокування роботи парламенту "Європейською солідарністю": що відомо

Як повідомляв УНІАН, фракція "Європейська солідарність" вже два дні - 13 і 14 лютого - блокує роботу Верховної Ради України, протестуючи проти рішення Ради національної безпеки та оборони, яким запроваджено санкції проти депутата та бізнесмена Петра Порошенка.

Фракція вважає це рішення незаконним.

14 лютого у ВР мала бути Година запитань до уряду, на яку прийшов прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та члени Кабміну. Але через блокування засідання не відбулося. Напередодні також не було ухвалено жодного рішення, бо засідання достроково закінчилося.

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