Депутати не дуже й рвалися працювати, бо сесійна зала була напівпорожня.

Фракція "Європейська солідарність" сьогодні знову заблокувала роботу Верховної Ради України, протестуючи проти рішення Ради Національної безпеки та оборони, яким запроваджено санкції проти депутата та бізнесмена Петра Порошенка.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, фракція вважає це рішення незаконним і вже другий день блокує роботу парламенту України.

Сьогодні у ВР мала бути Година запитань до уряду, на яку прийшов прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та члени Кабміну. Але засідання не відбулося через блокування.

"Ми бачимо продовження клоунади та антидержавності. Це мені дуже нагадує 1919 рік", - сказав Стефанчук. Він закликав нардепів зняти блокування.

"Перший раз в житті бачу, що парламентарі так противляться парламентському контролю. Дайти можливість уряду виступити. Здійсніть парламентський контроль", - сказав голова ВР Руслан Стефанчук, звертаючись до народних депутатів фракції "ЄС".

У відповідь народний депутат з фракції "ЄС" Софія Федина заявила, що "уряд голосував за незаконне рішення РНБО". "Ганьба РНБО", - зазначила вона.

Стефанчук заявив, що фракція "ЄС" блокує парламентську діяльність. "Всі актори тут, всі актори за мною і в мене немає іншого вибору, тому оголошую перерву", - наголосив голова ВР, оскільки депутати з фракції "ЄС" зібралися в президії та ложі уряду. Перерва триватиме до наступного засідання.

При цьому сесійна зала на той момент була майже порожня, було не більше 100 нардепів.

Санкції проти Порошенка - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 12 лютого Рада національної безпеки та оборони (РНБО) запровадила санкції проти депутата та бізнесмена Петра Порошенка.

Вчора, 13 лютого, президент України Володимир Зеленський увів в дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти 5 олігархів. Документ оприлюднив Офіс глави держави.

Так, згідно з указом, санкції введено проти Петра Порошенка, Костянтина Жеваго, Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова і Віктора Медведчука. Обмежувальні заходи передбачають блокування активів, запобігання виведенню капіталів за межі України, обмеження торговельних операцій тощо.

Згідно з документом, санкції, що передбачають позбавлення державних нагород та блокування активів введено безстроково.

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