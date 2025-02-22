Американський президент вважає, що це просто необхідно.

Для того, щоб припинити війну в Україні, президент Володимир Зеленський має зустрітися з російським диктатором Путіним.

З такою ініціативою виступив президент США Доналд Трамп. "Путін і Зеленський повинні будуть зустрітися. Знаєте, чому? Ми хочемо покласти край убивству мільйонів людей", - пояснив свою точку зору Трамп.

Він знову нагадав про угоду з видобутку корисних копалин і висловив сподівання, що Україна "найближчим часом" підпише її, пише "Німецька хвиля". "Вони дуже мужні в усіх відношеннях, які тільки можна собі уявити. Але ми витрачаємо гроші на країну, яка знаходиться дуже, дуже далеко", - сказав Трамп.

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Також американський президент спростував дані ЗМІ про те, що він збирається до Путіна на парад 9 травня.

Трамп і війна в Україні

Президент США наполягає на угоді про якнайшвидше припинення війни і провів окремі телефонні розмови як із Зеленським так і з Путіним.

Його головні представники вже зустрілися з росіянами в Саудівській Аравії на переговорах, на яких не було представників України та Євросоюзу. Це серйозно стурбувало союзників США.

У зв'язку з цим держсекретар Марко Рубіо навіть дзвонив європейським лідерам, щоб заспокоїти їх і пояснити ситуацію.

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