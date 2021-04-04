Головнокомандувач ЗСУ наголошує, що українська армія вже стала справжнім щитом Європи.

Вступ України до Північноатлантичного Альянсу піде на користь не лише Києву - він посилить НАТО.

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Про це йдеться в заяві головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака з нагоди річниці створення Організації Північноатлантичного договору.

Хомчак наголосив, що сьогодні українська армія активно співпрацює з НАТО за усіма ключовими напрямами оборонної реформи.

"Ми ефективно використовуємо доступні для держав-партнерів механізми та інструменти співробітництва, яке поглибилося з отриманням нашою країною статусу партнера з розширених можливостей. Такий статус, крім України, мають Австралія, Грузія, Йорданія, Фінляндія і Швеція. Ми працюємо над наповненням цього формату відносин практичним змістом", - зазначив головнокомандувач.

Хомчак зазначив, що цього року українські військові візьмуть участь у п’ятнадцяти багатонаціональних навчаннях за межами країни та дев’яти - на території України. Київ бере участь у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки під проводом НАТО в Косово та Афганістані. Також розглядається питання приєднання до операцій (місій) в Іраку та “Морський охоронець” у Середземному морі.

"Така співпраця носить мирний характер, працює на зміцнення обороноздатності України та всебічно сприяє досягненню військових критеріїв набуття повноправного членства в Альянсі.

Вступ нашої держави до НАТО зміцнить не тільки Україну – він так само посилить Організацію Північноатлантичного договору. За останні роки Збройні Сили України стали справжнім щитом Європи, а наша країна – активним контриб’ютором євроатлантичної безпеки", - наголосив головнокомандувач ЗСУ.

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Автор: Дмитро Захаров