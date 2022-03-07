Ця висока нагорода відзначає лідерство Володимира Зеленського та незламність духу мільйонів українців.

Посол України у США Оксана Маркарова одержала для президента України Володимира Зеленського медаль Свободи Рональда Рейгана, яку передав керівник Президентської фундації Рональда Рейгана Фредерік Раян.

Про це повідомили у прес-службі глави держави.

Раян наголосив, що ця висока нагорода відзначає лідерство Володимира Зеленського та незламність духу мільйонів українців, які відстоюють своє право обирати власне майбутнє та надихають увесь цивілізований світ боротися за цінності свободи й демократії, яким президент Рейган присвятив своє життя.

Саме президент Рейган дав рішучий поштовх руйнації радянської "імперії зла" та проклав шлях до свободи та демократії її поневоленим народам на теренах колишнього СРСР.

Довідка УНІАН. Нагороду медаль Свободи заснувала Фундація президента Рональда Рейгана у 1992 році. Її вручають видатним світовим діячам за "здійснення значного та тривкого внеску у розвиток свободи у світі". За весь час існування нагороди її лауреатами стали лише 10 осіб, зокрема Лех Валенса, Михайло Горбачов, Колін Павелл, Маргарет Тетчер. Фундація президента Рональда Рейгана є приватна і створена за життя 40-го президента США. Її місія – працювати на збереження цінностей та принципів, які сповідував президент Рейган, таких як: збереження індивідуальних свобод, забезпечення економічних можливостей населення, просування демократії та знань про США у світі.