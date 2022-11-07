Пегов вирішив показати фото, на якому він нібито втратив частину ноги. Але його поранення дуже легке, щоб йому провели таку ампутацію.

Російський військовий пропагандист Семен Пегов наступив на міну-пелюсток. 23 жовтня Пегов повідомляв про легке поранення в ногу. А 7 листопада він показав фото, на якому нібито втратив частину ноги, але це - неправда.

Як написав сам Пегов у своєму Telegram, про наслідки свого поранення він вирішив розповісти після того, як "українській пресі вдалося про це дізнатися".

Пегов вигадав, що вчені Інституту цитології і генетики допоможуть йому виростити ногу знову.

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"Так, мені справді відрізали ногу, але просто зараз її вирощують співробітники Інституту цитології і генетики зі РАН (Російська академія наук - УНІАН) з моїх стовбурових клітин і обіцяють виростити протягом місяця", - написав він.

Відзначимо, що "міна-пелюсток" знаходиться на озброєнні окупаційних сил.

Як писала в серпні британська розвідка, Росія використовує протипіхотні "міни-пелюстки" для захисту і стримування свободи пересування вздовж своїх оборонних ліній на Донбасі. Ці міни можуть завдати значних втрат як серед військових, так і серед місцевого цивільного населення.

ПФМ-1 використовувалися з нищівним ефектом під час радянсько-афганської війни, де вони покалічили велику кількість дітей, які прийняли їх за іграшки.

Семен Пегов в Україні: найголовніше

Пегов є засновником рашистського ресурсу, що підтримує злочини окупантів "WarGonzo". Пропагандист неодноразово ганьбився, висвітлюючи війну Росії проти України. Зокрема, кілька місяців тому пропагандист вирішив створити екшн, знявши відео під залпи.

На кадрах видно, як Пегов дає команду окупанту відкрити вогонь словом "поїхали" і характерним жестом. Після цього він починає стендап "з передової", розповідаючи про повітряні бої і "знищення українських безпілотників".

Раніше Пегов заявив, що потрапив через Україну до Молдови. За словами росіянина, йому нібито допомогла корумпованість українських прикордонників.

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