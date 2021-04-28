За ефір з терористом Нацрада оштрафувала телеканал на 114 тисяч гривень.

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення на засіданні 28 квітня розглянула результати безвиїзних позапланових перевірок телекомпанії «НАШ 365» (логотип «НАШ») і застосувала нові санкції.

Про це повідомляє прес-служба регулятора.

Перша перевірка стосувалася трансляції на телеканалі у грудні 2020 року, коли участь у передачі «П’ятниця. Вечір» через інтернет-зв’язок взяв представник терористичної організації «ЛНР» Родіон Мірошник.

«Мірошник… висловив протиправні твердження стосовно територіальної цілісності та недоторканості державного кордону України, її конституційного ладу… розпалював ворожнечу», - вказано у повідомленні Нацради.

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Відповідно до статті 17 закону України «Про боротьбу з тероризмом», заборонено поширювати інформацію, яка має на меті пропаганду або виправдання тероризму. Тому Нацрада оштрафувала телеканал на 114 тисяч гривень.

Ще один штраф на таку ж суму на телекомпанію наклали за наявність в ефірі закликів до розв`язання агресивної війни або її пропаганди, розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі. Такий висновок зробили на основі перевірки показу відеоролика «Наша (не)залежність? НАШ покаже».

За двома іншими порушеннями мовнику оголосили попередження. Його зобов’язали виправити все, відповідно до вимог чинного законодавства.

Санкції проти Медведчука і Ко

2 лютого президент ввів у дію рішення РНБО про застосування санкцій до народного депутата від партії "Опозиційна платформа - за життя" Козака і 8 компаній, які є засновниками телеканалів "112 Україна", "ZIK" і "NewsOne". Мовлення цих телеканалів припинено в цифровому мультиплексі і кабельних мережах в ніч проти 3 лютого.

19 лютого РНБО ухвалила рішення про застосування санкцій до 19 юридичних та 8 фізичних осіб зокрема й до Медведчука і його дружини Оксани Марченко.

Санкції накладено на все майно і активи, які знаходяться в підпорядкуванні Медведчука і його дружини.

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, СБУ розслідує кримінальне провадження за ч. 5 ст. 258 (фінансування тероризму). До Медведчука, Марченко та інших осіб санкції застосовані у зв'язку з цим розслідуванням.

Медведчук оскаржив у Верховному суді указ про запроваджені проти нього санкції.

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Автор: Денис Прядко