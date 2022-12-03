У переліку опинилися священики УПЦ МП.

Служба безпеки України оприлюднила список осіб, які потрапили під санкції РНБО. До переліку потрапили 10 осіб, тісно пов'язаних з УПЦ МП.

Про кого йдеться:

Новинський Вадим Владиславович - клірик УПЦ;

Лебідь Петро Дмитрович - митрополит Вишгородський і Чорнобильський Павло, намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври;

Швець Ростислав Пилипович (Лазар) - митрополит Сімферопольський і Кримський;

Удовенко Володимир Петрович (Платон) - митрополит Феодосійський і Керченський;

Опанасенко В'ячеслав Олександрович - єпископ Коктебельський Агафон;

Овсянніков Олександр Олександрович - єпископ Джанкойський і Роздольський Алексій;

Чернишов Костянтин Валерійович - єпископ Бахчисарайський Калленик;

Таранов Олександр Борисови - архієпископ Ровеньківський і Свердловський Аркадій;

Іванов Олег Олександрович - колишній митрополит Ізюмський і Куп'янський Єлисей;

Масленников Олексій Олександрович - колишній митрополит Роменський і Буринський Йосип.

Зазначається, що більшість з них перебувають на тимчасово окупованих територіях України або за кордоном

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Обмеження вводяться строком на п'ять років і передбачають блокування активів, обмеження торговельних операцій, блокування на виведення капіталів за межі України та інше. Крім того, їх позбавили державних нагород та інших форм нагородження.

Обшуки в УПЦ МП - що відомо

22 Листопада СБУ завітала з обшуками до Києво-Печерської Лаври після того, як в ЗМІ з'явилася інформація, що в одному з храмів прославляють "русский мир".

Правоохоронці провели обшуки в храмах УПЦ МП в різних областях Україна. За даними СБУ, всього було перевірено понад 350 церковних споруд і 850 осіб, з них понад 50 осіб були допитані. Серед них були як громадяни України, так і іноземці, а саме росіяни. В ході перевірок правоохоронці виявляли багато російської пропагандистської літератури, що заперечує існування України.

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