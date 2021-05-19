Президент України Володимир Зеленський звільнив Андрія Сибігу з посади посла України в Туреччині.
Про це йдеться в указі глави держави №200/2021 від 19 травня.
"Звільнити Сибігу Андрія Івановича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Турецькій Республіці", - сказано в указі.
Нагадаємо, Сибігу було призначено послом у Туреччині у серпні 2016 року.
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Сибіга до призначення послом обіймав посаду директора Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України.
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