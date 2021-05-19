Андрій Сибіга був послом України у Туреччині майже 5 років.

Президент України Володимир Зеленський звільнив Андрія Сибігу з посади посла України в Туреччині.

Про це йдеться в указі глави держави №200/2021 від 19 травня.

"Звільнити Сибігу Андрія Івановича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Турецькій Республіці", - сказано в указі.

Нагадаємо, Сибігу було призначено послом у Туреччині у серпні 2016 року.

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Сибіга до призначення послом обіймав посаду директора Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України.

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Автор: Віталій Саєнко