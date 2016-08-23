Порошенко призначив послів у Туреччині та Лівані

Про це йдеться в указах №346 та №351 від 23 серпня.

Так, указом №346 глава держави призначив надзвичайним і повноважним України в Туреччині Андрія Сибігу.

Іншим указом Порошенко призначив надзвичайним і повноважним України в Лівані Ігоря Осташа.

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Нагадаємо, Сибіга до цього обіймав посаду директора Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ.

10 серпня МЗС повідомляло, що посольство України в Сирії, де точиться громадянська війна, просить звертатись з питань оформлення документів, у тому числі термінових, до українського посольства в Лівані.