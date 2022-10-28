Салат "Мімоза" - унікальна страва, здатна прикрасити будь-який святковий стіл. Унікальність цього салату в доступності інгредієнтів і простоті приготування. Однак якщо знати деякі тонкощі, навіть простий салат можна зробити шедевром.

Салат "Мімоза" - смачна святкова страва, знайома більшості з нас з дитинства. Господині полюбили цю страву за простоту і невигадливість рецепта. Але, як стверджують кухарі, не буває простих страв. У кожної страви є свої секрети та нюанси, знаючи які ви будете готувати дійсно ресторанні частування.

Салат "Мімоза" як смачно приготувати

Секрет ідеального салату "Мімоза" - в обов'язковій майонезній сіточці на кожному шарі. Не економте на майонезі. Чим жирнішим буде ваш майонез, тим ніжніший і насичений смак буде у салату. Якщо у вас є час - приготуйте домашній майонез. В цьому випадку смак вашого салату тільки покращиться.

Ще одна важлива умова смачного салату - якісна риба. Не використовуйте дешеві рибні консерви, тим більше не використовуйте консерви з сумнівним терміном придатності. Неякісна риба не тільки зіпсує смак страви, але і може підірвати ваше здоров'я.

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Салат "Мімоза" як поліпшити смак

Поліпшити смак салату набагато простіше, ніж може здатися на перший погляд.

Візьміть кілька зубчиків часнику, пропустіть його через прес. Додайте до часнику дрібно порубаний кріп і 150-200 мл майонезу. Добре перемішайте інгредієнти та помістіть наш часниковий майонез в кондитерський мішок. Такий майонез, на відміну від звичайного, надасть вашому салату більш насиченого смаку.

Також поліпшити смак салату можна додавши шар вершкового сиру. М'який сир надасть салату приємного ніжного смаку.

Крім того, врахуйте, що овочі для салату краще запекти в духовці або мікрохвильовці. Салат із запеченими овочами набагато смачніший, ніж з вареними.

Можна також приготувати салат "Мімоза" з рисом і тунцем. Обидва ці інгредієнти чудово поєднуються з вареними яйцями та майонезом. Страва вийде ніжною і дуже смачною.

Яку рибу покласти в салат "Мімоза"

Якщо ви не знаєте, яку рибу покласти в салат "Мімоза" - купуйте ті консерви, які люблять у вас в родині. Традиційно для приготування цього салату використовують сардини в олії, сайру, печінку тріски або горбушу. Обов'язкова умова - рибні консерви мають бути в маслі, але в жодному разі не в томатному соусі.

Традиційно для цього салату використовуються тільки рибні консерви. Варена, смажена, копчена риба не використовується. Це теж буде смачно, це буде вже не "Мімоза".

Що стосується солоної риби, то можна використовувати слабосолоний лосось. Безумовно, це більш дорогий варіант, але воно того варте.

Скільки днів можна зберігати салат "Мімоза" в холодильнику

"Мімоза" - це багатошаровий салат, при приготуванні якого кожен шар промащується майонезом. На відміну від салатів, в які майонез можна додати безпосередньо перед подачею на стіл, в "Мімозу" майонез додається відразу. Саме тому цей салат не можна зберігати в холодильнику більше ніж добу. Оптимальний час зберігання - не більше 12 годин.

Скільки калорій в салаті "Мімоза"

Калорійність салату буде залежати від жирності майонезу, від того яку рибу ви використовуєте, і які інгредієнти увійшли до вашої страви. Страва з сиром, маслом або жирною рибою буде набагато калорійнішою, ніж більш бюджетний варіант.

В середньому калорійність салату "Мімоза" коливається в межах від 185 до 250 кКал/100 грам готового блюда.

Салат "Мімоза" ресторанний рецепт

Копчений лосось - 100г.

Морква - 30г,

Яйця - 2 шт.

Майонез - 50 мл.

Вершковий сир - 30 г.

Червона ікра - 30 г.

Ставимо на тарілку порційне кулінарне кільце і збираємо салат шарами. Першим шаром викладаємо рибу, змащуємо її майонезом. Викладаємо натертий на тертці варений білок. Поверх білка кладемо натерту на тертці відварну моркву. Поверх моркви викладаємо шар вершкового сиру.

Кожен шар по черзі змащуємо майонезом. Викладаємо натерті на тертці яєчні жовтки. Прибираємо салат на одну годину в холодильник для стабілізації. Перед подачею знімаємо кулінарне кільце. Прикрашаємо салат червоною ікрою та свіжим кропом.

Салат "Мімоза" з сиром і маслом

Рибні консерви - 1 банка

Яйця курячі - 4 шт.

Твердий сир - 150 г.

Вершкове масло - 100 г.

Морква - 100 г.

Майонез - 100 г.

Рибні консерви розминаємо виделкою, попередньо зливаємо олію. Відварюємо яйця і моркву. Викладаємо салат шарами: риба, натертий на тертці білок, натертий твердий сир, натерте на тертці вершкове масло, натерта на тертці відварна морква, відварені жовтки. Кожен шар, окрім верхнього, змащуємо майонезом. Перед подачею витримуємо салат в холодильнику не менше однієї години.

Салат "Мімоза" класичний

Рибні консерви в олії - 1 банка

Картопля - 200 г.

Морква - 200 г.

Цибуля ріпчаста - 100 г.

Твердий сир - 200 г.

Яйця - 4-5 шт.

Майонез-150 г.

Рибу розминаємо виделкою, зливаємо олію. Відварюємо яйця та овочі. Формуємо салат шарами, по черзі змащуючи кожен шар майонезом. Викладаємо шари в наступній черговості: натерту на тертці відварну картоплю, дрібно нарізану ріпчасту цибулю, рибу, натерту на тертці відварну моркву, натерті на тертці білки, натертий твердий сир. Верхнім шаром викладаємо натерті відварені жовтки. Прибираємо салат в холодильник на 30-40 хвилин, щоб він просочився, прикрашаємо свіжою зеленню і подаємо до столу.

Салат "Мімоза" сиром

Рибні консерви - 1 банка

Картопля - 150 г.

Морква - 100 г.

М'який вершковий сир - 200 г.

Яйця - 4 шт.

Майонез - 150 г.

Дістаємо рибу з олії та розминаємо виделкою. Відварюємо овочі і яйця. Салат викладаємо шарами, змащуючи кожен шар майонезом. Першим шаром викладаємо натерту на тертці відварну картоплю. Поверх картоплі кладемо рибу. Наступним шаром викладаємо м'який вершковий сир. Поверх сиру кладемо натерті на тертці варені яйця. Прикрашаємо салат свіжою зеленню.