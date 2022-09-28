Якщо ви хочете приготувати дійсно смачний оселедець під шубою, вам доведеться дізнатися, скільки варити буряк на шубу, який оселедець використовувати для оселедця під шубою і, нарешті, вивчити найкращі рецепти.

Оселедець під шубою - салат, без якого складно уявити святковий стіл. Але далеко не завжди й не у всіх ця страва виходить дійсно смачною. Щоб салат був смачним, вам доведеться врахувати дуже багато важливих моментів, починаючи від тривалості варіння овочів і закінчуючи ступенем просолювання риби.

Як поліпшити смак оселедця під шубою

Якщо ви натрете трохи замороженого вершкового масла на тертці та покладете його між шарами овочів, ваш оселедець під шубою набуде дуже ніжного вершкового смаку.

Крім того, смак оселедця під шубою можна поліпшити шляхом просочення. Змішайте в невеликому посуді 2-3 столові ложки рослинної олії, одну чайну ложку лимонного соку, дрібку солі та трохи меленого перцю. Обережно вилийте розчин на верхній шар вже зібраного салату перед тим, як будете наносити останній, фінальний шар майонезу. Просочення зробить оселедець під шубою більш соковитим і додасть салату насиченого смаку.

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Якщо купили не ту рибу: як поліпшити смак оселедця

Якщо ви купили свіжий, але не дуже смачний оселедець, ситуацію завжди можна виправити.

Доданий в салат шар маринованої цибулі, викладеної відразу поверх оселедця, істотно поліпшить смак малосольної риби.

Якщо ж навпаки, ви купили занадто солону рибу, її можна вимочити в молоці. Для цього почищений оселедець потрібно залити молоком так, щоб молоко повністю покривало рибу. Прибираємо посуд з рибою в холодильник на одну годину, після чого рибу промиваємо під проточною водою, дрібно нарізаємо і додаємо в салат.

Що приготувати на гарнір до оселедця під шубою

Більшість любителів оселедця під шубою вважають, що ця страва настільки самодостатня, що не потребує взагалі ніякого гарніру. Однак, кухарі радять подавати до оселедця під шубою картопляне пюре або запечені овочі.

Також до салату можна подавати соління, мариновану цибулю та червону ікру.

Який оселедець використовувати для оселедця під шубою

Для салату краще використовувати не пресерви, а цільну рибу. Також можна використовувати вже готове філе.

Щодо того, яка риба краще - Тихоокеанська чи Атлантична, кухарі так і не дійшли єдиної думки. Обирайте ту рибу, яка вам більше смакує. Головне правило - оселедець має бути слабосолоним, жирним, щільним і не мати сторонніх запахів.

Чи можна заздалегідь готувати оселедець під шубою

Так, можна, але не більше, ніж за добу. Зазвичай оселедець під шубою збирають ввечері, після чого прибирають салат на ніч в холодильник, щоб до ранку він як слід просочився.

Якщо ж вам катастрофічно бракує часу, ви можете відварити овочі та розібрати оселедець на філе заздалегідь і прибрати в холодильник в окремих герметично закритих ємностях. Однак, збирати салат і додавати майонез більш ніж за добу до вживання категорично не можна.

Скільки варити буряк на шубу

Тривалість варіння буряка залежить від розміру коренеплоду і його сорту. Буряк середнього розміру вариться на середньому вогні під кришкою близько 40 хвилин. Великий буряк може варитися близько двох годин, при цьому врахуйте, що під час варіння вода википає і її потрібно буде періодично підливати.

Якщо буряк не вариться занадто довго, додайте у воду чайну ложку цукру, зменште вогонь до мінімуму і варіть під закритою кришкою до тих пір, поки ніж не почне м'яко входити в овоч.

Також буряк можна запекти в духовці або мікрохвильовці. Який би спосіб приготування буряка ви не обрали, врахуйте, що варити або запікати овоч потрібно тільки в неочищеному вигляді. Якщо ви почистите буряк перед приготуванням, він віддасть увесь колір.

ТОП найкращих салатів

Оселедець під шубою з яйцем

Відварюємо 2-3 великі картоплини, 2 середні морквини, 2 середніх буряки та 2-3 яйця. Картоплю і яйця дрібно нарізаємо. Буряк і моркву натираємо на тертці. Оселедець нарізаємо дрібними шматочками, прибравши заздалегідь кістки. Викладаємо на порційну тарілку спочатку оселедець, потім цибулю, картоплю, яйце, моркву, буряк. Кожен шар змащуємо майонезом. Прибираємо салат на 2-3 години в холодильник, щоб він просочився.

Оселедець під шубою з яблуком

Відварюємо 2-3 великі картоплини, 2 морквини, 2 середник буряка. Дрібно нарізаємо одну середню цибулину, додаємо до неї чайну ложку цукру і столову ложку оцту. Ми залишаємо цибулю на 10-15 хвилин, щоб вона промаринувалася. Натираємо відварені овочі на тертці. Викладаємо салат шарами: картопля, цибуля, оселедець, натерте на тертці кисле яблуко, морква, буряк. Кожен шар змащуємо майонезом.

Оселедець під шубою по-новому

Салат можна приготувати у вигляді рулету. Для цього застеліть стіл декількома шарами харчової плівки або фольги. На плівку викладаємо шар натертого буряка, зверху кладемо натерту моркву, мариновану цибулю, дрібно нарізаний оселедець і натерту на тертці відварену картоплю. По черзі всі шари змащуємо майонезом. Обережно загортаємо плівку так, щоб салат набув форми рулету. Прибираємо салат в холодильник для просочення і стабілізації. Перед подачею знімаємо плівку, прикрашаємо салат майонезом і свіжою зеленню.

Оселедець під шубою порційний

Якщо ви хочете відійти від класичної подачі оселедця під шубою - купіть тарталетки. Єдиний момент - тарталетки потрібно купувати досить великі та щільні. Салат викладаємо шарами, як зазвичай: картопля, цибуля, оселедець, морква і буряк. Кожен шар змащуємо майонезом. Зверху прикрашаємо тарталетку майонезом і половинкою відвареного перепелиного яйця.

Оселедець під шубою у вигляді ролів

Середня картопля - 2-3 шт, морква - 2-3 шт, буряк-2-3 шт. Відварюємо овочі та натираємо на тертці. Викладаємо на стіл два шари фольги та починаємо формувати салат. Викладаємо на фольгу шар натертого буряка, моркву, оселедець і натерту картоплю. Кожен шар змащуємо майонезом і закручуємо фольгу таким чином, щоб салат набув форми рулету. Прибираємо салат в холодильник на ніч. Перед подачею акуратно прибираємо фольгу і нарізаємо рулет на порційні роли. Подаємо роли, прикрасивши їх майонезом і свіжою зеленню.

Оселедець під шубою з сиром

Оселедець - 300 гр, плавлений сир - 200 гр, картопля - 2-3 шт, морква - 2-3 шт, буряк-2 шт. Відварені овочі натираємо на тертці та викладаємо шарами, кожен шар змащуємо майонезом. Перший шар - картопля. Потім кладемо дрібно нарізаний оселедець, натертий на тертці плавлений сир, морква і натертий буряк. Верхній шар прикрашаємо майонезом і свіжою зеленню.