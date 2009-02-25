В Україні створено першу антиколекторську асоціацію «Ваша надія», до якої готові приєднається шість антиколекторських організацій з різних регіонів.

Про це повідомив голова Асоціації антиколекторів і правозахисників України «Ваша надія» Федір ОЛЕКСЮК сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

За його словами, антиколектори зверталися до міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА з проханням посприяти в оперативному реагуванні на заяви потерпілих від дій колекторів і банків. Зокрема, Ф.ОЛЕКСЮК зазначив, що на сьогодні заяву про незаконність дій колекторів і банків може бути передано до органів МВС протягом кількох хвилин після звернення до антиколекторів.

Антиколекторська асоціація також пропонує позичальникам банків, у разі спрямованих проти них незаконних дій колекторських агенцій або банківських працівників, негайно подавати заяву до суду і цим припиняти тиск на позичальників.