Сесія Тернопільської міськради завтра відбудеться на сміттєзвалищі

Завтра на Малашівському сміттєзвалищі відбудеться позачергова сесія Тернопільської міської ради.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі міської ради, відповідне розпорядження підписав сьогодні міський голова Роман ЗАСТАВНИЙ у зв’язку з тим, що жителі прилеглих до звалища сіл досі блокують дорогу на звалище і не пропускають автомобілів зі сміттям. Люди склали графік чергувань і перекривають дорогу цілодобово.

У прес-службі міськради уточнили, що сміття з Тернополя не вивозиться уже 5-й день, від ранку суботи, 1 серпня.

На завтрашній сесії планується розглянути єдине питання – “Про надзвичайну ситуацію щодо Малашівського сміттєзвалища”.

Разом з тим, у прес-службі не повідомили, які саме пропозиції наявні для вирішення проблеми.

Як повідомляв УНІАН, нинішнє перекриття дороги на сміттєзвалище – уже друге цього року. О 5.00 4 квітня 2009 року жителі прилеглих до Малашівського сміттєзвалища сіл уже блокували дорогу, вимагаючи припинити вивозити сміття на звалище. Розблокувати дорогу вдалося на третій день переговорів.

Міська рада зобов’язалась впродовж чотирьох місяців прибрати прилеглу територію, а також поетапно здійснювати рекультивацію, виділяючи на ці потреби щомісяця 50 тис. грн., та висадити захисну смугу дерев навколо сміттєзвалища.

Крім того, представники міської ради та громади сіл Малашівці, Ігоривиця та Г.Івачів домовились, що завезення відходів виключно з території міста на сміттєзвалище контролюватимуть спеціально призначені працівники з числа жителів цих сіл.

Угоду, стверджують у мерії, було виконано.

Зокрема, для здійснення рекультивації та консервації сміттєзвалища затверджено Програму поетапної рекультивації міського сміттєзвалища у селі Малашівці Зборівського району на 2009-2011 роки, орієнтовне фінансування якої становить 1,95 млн. грн.

Група Київського державного Інституту гігієни та медичної екології ім. О. Марзєєва, яка у червні вивчала санітарно-гігієнічні можливості проведення поетапної рекультивації міського сміттєзвалища, до 17 серпня повинна надати свої висновки.

Крім того, зауважили в управлінні ЖКГ міської ради, за рахунок щоденної утилізації 500-700 кг пластикових відходів зменшилися обсяги вивезення сміття на звалище.

Разом з тим, згідно з договором, підписаним 6 квітня поблизу Малашівського сміттєзвалища, до 30 липня мерія мала визначитися з місцем, куди вона у майбутньому буде вивозити сміття. Оскільки сміття продовжували вивозити на звалище, люди 1 серпня перекрили дорогу.

Сміттєзвалище знаходиться в 2-му поясі зони санітарної охорони Верхньо-Івачівського водозабору, звідки постачається вода для Тернополя. Шар геологічних порід на плато під звалищем неоднорідний за фільтраційними властивостями. Загалом він сформований вапняками і пісковиками, тобто породами, які не здатні виконувати функції водонепроникного екрану. Таким чином, існує загроза потрапляння забруднюючих речовин з поверхні звалища у продуктивний водоносний шар.

Держуправління екоресурсів у Тернопільській області експлуатацію звалища заборонило з 1997 року, рішення про заборону поновлюється щороку.