Литвин заборонив нардепам їздити у відрядження в робочий час

Голова Верховної Ради Володимир Литвин заборонив народним депутатам виїжджати у відрядження під час пленарних тижнів

Про це «Делу» заявив народний депутат від БЮТ Василь Кравчук. «Ми обговорювали це питання на засіданні регламентного комітету і дійшли висновку, що це розпорядження спікера Литвина незаконне, оскільки порушує закон про статус народного депутата і норми регламенту», — відзначив він.

Прес-секретар спікера Ольга Чорна підтвердила виданню, що Литвин дійсно видав таке розпорядження. «Розпорядження передбачає заборону на виїзд у відрядження під час пленарних тижнів, проте воно не поширюється на учасників офіційних делегацій», — відзначила вона. В той же час, згідно з текстом розпорядження, окрім участі в офіційних делегаціях, парламентарій може відлучитися під час пленарного тижня за рішенням Верховної Ради — якщо більшість проголосує за відрядження того або іншого депутата, він зможе його оформити і виїхати. Є ще третій спосіб уникнути роботи в парламенті — написати заяву самому спікерові. У його волі своєю резолюцією дати депутатові зелене світло. В іншому випадку відрядження вважатиметься незаконним, а з депутата знімуть зарплату за прогули.

«Спікер в черговий раз видав волюнтаристське розпорядження, а за те, що сам Литвин 20-21 жовтня літав до Лондона, він повинен вирахувати зі своєї зарплати кругленьку суму», — вважає член комітету парламенту у закордонних справах нардеп Леонід Кожара. Колега Кожари по комітету Оксана Білозір («НУ — НС») про подібне розпорядження Литвина вперше почула від кореспондента «Дела». «Я думаю, що документ стосується візитів депутатів з груп дружби з іншими країнами, наприклад «Україна — Росія». Такі відрядження в кризовий час дійсно повинні бути сплачені або приймаючою стороною, або з власних кишень депутатів, а візити в міжнародні організації, у яких ми виконуємо представницькі функції, повинні будуть оплачуватися, як і раніше, за рахунок парламенту», — вважає Білозір. Депутат від Блоку Литвина Валерій Баранов рішення свого шефа підтримує. «У пленарні дні потрібно сидіти в сесійній залі, а не мотатися по відрядженнях. На відрядження є спеціально відведені тижні — для роботи в комітетах і округах», — стверджує він.

Разом з тим прихильники Литвина неофіційно заявляють про те, що розпорядження спікера перш за все стосується поїздок нардепів у свої виборчі штаби, що почастішали напередодні президентських виборів.