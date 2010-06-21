УНП вимагає обладнаних відеоспостереженням центрів допиту громадян

Українська народна партія вимагає термінового створення центрів допиту та утримання громадян, обладнаних камерами спостереження, і підпорядкування їх Міністерству юстиції.

Як ідеться у заяві УНП, переданій агентству УНІАН прес-службою партії, «вбивства у відділках міліції зупинить суттєва зміна досудової слідчої процедури, а не розмови про «честь мундира».

«Згідно з висновком «Міжнародної амністії», яка контролює дотримання прав людини, за минулий рік до переліку резонансних правопорушень в Україні потрапили тортури ув’язнених та інші форми жорстокого поводження з ними, спричинені «непрозорою» діяльністю правоохоронців та прокуратури, - нагадує УНП. - Ці висновки підтверджуються й останніми випадками загибелі громадян у правоохоронних органах, які стали відомі широкому загалу, - зокрема, смерть 17 травня 19-річного студента Ігоря Індила в стінах Шевченківського райвідділу міліції Києва, смерть 13 червня 25-річного Дмитра Ящука в Святошинському райвідділі міліції Києва”.

В УНП переконані, що прийшов час на законодавчому рівні жорстко відреагувати на випадки насильства під час досудового слідства.

Автори заяви наполягають на нагальній необхідності внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу, законів «Про міліцію», «Про оперативно-розшукову діяльність», «Про прокуратуру» в частині регулювання досудових процесуальних дій правоохоронних органів, які б виключили можливість морального та фізичного тиску на громадян.

Зокрема, члени УНП переконані, що «підозрюваний у вчиненні злочину має бути негайно доставлений не у відділення міліції чи іншого правоохоронного органу, а у відповідний центр, де його допит проводитиметься за присутності представників Міністерства юстиції з обов’язковим супроводом аудіо- та відеозапису. Подібна процедура має застосовуватися і до осіб, яких було викликано на допит у якості підозрюваних чи свідків».

Українська народна партія закликає усі політичні сили, представлені у парламенті, об’єднатись задля внесення термінових змін до нормативних актів, які покликані захистити життя і свободи громадян, виключити можливість використання тортур і зупинити вбивства у стінах правоохоронних органів.