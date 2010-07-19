СБУ розслідує кримінальну справу щодо заводу ім. Малишева

Служба безпеки України в Харківській області розслідує кримінальну справу за фактом розтрати посадовими особами ДП «Завод імені Малишева» державного майна на суму понад 5,5 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ, зазначивши, що відповідну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України (розтрата майна, вчинена в особливо великих розмірах), було порушено слідчим відділом Харківського управління СБУ 13 липня 2009 року.

У ході слідства було встановлено, що у 2005 році посадові особи вказаного державного підприємства всупереч вимогам діючого законодавства вивели будівлю центральної заводської лабораторії зі складу цілісного майнового комплексу ДП «ЗіМ» і в подальшому декілька разів передавали її банківській установі як заставу для отримання низки кредитів. Натомість виключати будівлю лабораторії зі складу цілісного майнового комплексу підприємства не дозволялося, оскільки ця будівля разом з унікальним обладнанням безпосередньо задіяна у виробничому та технологічному процесі підприємства, підкреслили в СБУ.

У зв`язку з тим, що до завершення обумовленого кредитною угодою терміну державне підприємство не виконало своїх зобов`язань, банківська установа у 2007 році в судовому порядку звернула стягнення на будівлю центральної заводської лабораторії та у 2008 році реалізувало її сторонній комерційній структурі.

На сьогодні державне підприємство не має можливості перемістити лабораторне обладнання до інших приміщень та вимушено сплачувати комерційній структурі орендну плату за користування цією будівлею. Наразі державним підприємством на користь комерційної структури перераховано орендні платежі на суму понад 6 млн. грн.

У ході досудового слідства проводяться допити свідків, судово-криміналістичні експертизи та інші слідчі дії, спрямовані на виявлення осіб, причетних до скоєння злочину, зазначили в прес-центрі СБУ.