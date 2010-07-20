Керівники локомотивного депо привласнили дизпаливо на 2,4 млн. грн.

Прокуратура Кіровоградської області порушила кримінальну справу стосовно службових осіб локомотивного депо Помічна Одеської залізниці, які шляхом службового підроблення незаконно списали дизельне паливо на суму більше 2,4 млн. грн.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури області.

У ході спільної з УБОЗ прокурорської перевірки встановлено, що службові особи депо тривалий час завищували в офіційних документах обсяги витраченого дизпалива з метою подальшого привласнення. Залізниці завдано збитків на вищевказану суму.

Кримінальну справу порушено за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України.