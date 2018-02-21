Засновник Amazon оголосив про будівництво годинників, розрахованих на 10 тисяч років
14:28, 21 лютого 2018Наука та IT
869 0
Безос вклав у проект 42 млн доларів. Годинник побудують глибоко в горах у західному Техасі.
Творець Amazon почав будувати годинник на 10 тисяч років / .livejournal.com
Засновник інтернет-компанії Amazon Джефф Безос почав будівництво механічних годинників, які будуть йти без втручання людини десять тисяч років. Про це він розповів у своєму Twitter і розмістив відеоролик про монтаж пристрою.
Читайте такожХакери зламали хмарне сховище Tesla на Amazon і використовували його для майнінгу
«500 футів у висоту (152,4 метра), механічне, приводиться в дію денними і нічними температурними циклами, синхронізованими опівдні, символ довготривалого мислення — 10000YearClock — збирається генієм Денні Хиллісом, Зандер Роузом і цілою великою командою», — написав підприємець.
Безос вклав у проект 42 мільйони доларів. Годинник будується глибоко в горах у західному Техасі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter