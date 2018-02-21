Засновник Amazon оголосив про будівництво годинників, розрахованих на 10 тисяч років

Безос вклав у проект 42 млн доларів. Годинник побудують глибоко в горах у західному Техасі.

Засновник інтернет-компанії Amazon Джефф Безос почав будівництво механічних годинників, які будуть йти без втручання людини десять тисяч років. Про це він розповів у своєму Twitter і розмістив відеоролик про монтаж пристрою.

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«500 футів у висоту (152,4 метра), механічне, приводиться в дію денними і нічними температурними циклами, синхронізованими опівдні, символ довготривалого мислення — 10000YearClock — збирається генієм Денні Хиллісом, Зандер Роузом і цілою великою командою», — написав підприємець.

Безос вклав у проект 42 мільйони доларів. Годинник будується глибоко в горах у західному Техасі.