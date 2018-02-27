Суд арештував без права застави хакера з Полтави, якого розшукували 30 країн

Капканов, якого в Україні вже затримували, але відпустили, вважається організатором хакерського угрупування Avalanche, яке щодня інфікувало вірусами до півмільйона комп'ютерів.

Суд арештував на 60 діб Геннадія Капканова, він - організатор міжнародної злочинної платформи "Avalanche", яка щодня інфікувала по всьому світу до півмільйона комп'ютерів. Про це повідомив директор департаменту з комунікацій МВС Артем Шевченко у Twitter.

"Капкан для Капканова: 60 діб утримання під вартою безальтернативно для невловимого полтавського хакера Геннадія Капканова організатора міжнародної шахрайської кібермережі avalanche - не треба було понад рік від кіберполіції переховуватися з підробним паспортом", - написав Шевченко.

Читайте такожУ Києві затримали хакера, якого розшукували в 30 країнах світу (фото)Мережа "Avalanche" функціонувала 7 років. До її ліквідації були задіяні правоохоронці 30 країн.

У листопаді 2016 року організатора кібермережі, 33-річного мешканця Полтави, уже затримували. Але тоді полтавський суд відмовився арештувати підозрюваного, після чого той зник. Пізніше зловмисника оголосили у міжнародний розшук.

Хакеру інкримінують причетність до вчинення злочинів за ч. 3 ст. 209 (відмивання коштів), за ч. 1 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу комп’ютерів), ч. 2 ст. 342 (опір представникові влади) та ч. 4 ст. 190 (шахрайство) ККУ.

Кримінальна справа щодо "Avalanche" розслідується також прокуратурою Вердена і поліцією Люнебурга (Федеративна Республіка Німеччина).

Зазначається, що грошові втрати пов'язані з кібератаками "Avalanche", за попередніми підрахунками, склали сотні мільйонів євро по всьому світу.