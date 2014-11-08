Засновник компанії Tesla запустить 700 супутників для роздачі інтернету

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на The Wall Street Journal.

Бізнесмен планує відправити на навколоземну орбіту близько 700 невеликих телекомунікаційних супутників, які забезпечуватимуть доступ до інтернету по всьому світу.

Даний проект Маск планує реалізувати спільно з колишнім топ-менеджером Google Грегом Уайлером, що мають великий досвід роботи в супутниковій галузі. Компанії Уайлера WorldVu Satellites належать права на великий блок радіочастот.

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Як пише The Wall Street Journal, партнери розраховують відправляти в космос апарати вагою не більше 113 кг, що в два рази менше ваги найменших телекомунікаційних супутників, що працюють зараз на орбіті. Крім того, очікується, що апарати Маска і Уайлера будуть набагато дешевшими за нинішні аналоги: їхня вартість не буде перевищувати $1 млн. Планується, що доставлятимуть супутники на орбіту ракети компанії SpaceX Falcon 9.

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Для виробництва інтернет-супутників Маск і Уайлер нібито збираються побудувати новий завод, імовірно, в штаті Флорида або Колорадо. Якщо партнерам вдасться відправити на орбіту 700 апаратів, то їхня супутникова група буде в десять разів більшою за найбільшого в світі оператора супутникового телефонного зв'язку - американську компанію Iridium Comminications.

Як пише The Wall Street Journal, інвестиції в проект повинні скласти близько $1 млрд. Маск з Уайлером готові залучити до його реалізації і деякі провідні технологічні корпорації.

Якщо Маск, статки якого оцінюються в $9,6 млрд, дійсно вирішить зайнятися наданням послуг інтернет-зв'язку за допомогою супутників, то йому доведеться вступити в змагання з компаніями Google і Facebook, які вже розробляють плани доставки інтернету в найвіддаленіші куточки земної кулі за допомогою повітряних куль і безпілотників.