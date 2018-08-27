Глава NASA необхідність космічних військ пояснив захистом банків США

Порушення роботи американських супутників буде представляти собою «екзистенціальну загрозу», у зв'язку з чим космічні війська необхідні.

Космічні війська необхідні США, щоб захистити в тому числі енергосистеми і банківський сектор країни.

Про це розповів глава НАСА Джим Брайденстайн в інтерв'ю Washington Examiner.

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За його словами, порушення роботи американських супутників буде представляти собою «екзистенціальну загрозу», у зв'язку з чим космічні війська необхідні.

Брайденстайн зазначив, що енергетичний і банківський сектори також покладаються на GPS.

«Кожна банківська транзакція вимагає синхронізуючий сигнал від GPS. Іншими словами, якщо немає GPS, немає банківської сфери в Сполучених Штату. Все відключиться», — пояснив глава NASA.

Та ж ситуація загрожує енергосистем США, додав він.