Глава NASA необхідність космічних військ пояснив захистом банків США
10:05, 27 серпня 2018Наука та IT
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Порушення роботи американських супутників буде представляти собою «екзистенціальну загрозу», у зв'язку з чим космічні війська необхідні.
Ілюстрація REUTERS
Космічні війська необхідні США, щоб захистити в тому числі енергосистеми і банківський сектор країни.
Про це розповів глава НАСА Джим Брайденстайн в інтерв'ю Washington Examiner.
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За його словами, порушення роботи американських супутників буде представляти собою «екзистенціальну загрозу», у зв'язку з чим космічні війська необхідні.
Брайденстайн зазначив, що енергетичний і банківський сектори також покладаються на GPS.
«Кожна банківська транзакція вимагає синхронізуючий сигнал від GPS. Іншими словами, якщо немає GPS, немає банківської сфери в Сполучених Штату. Все відключиться», — пояснив глава NASA.
Та ж ситуація загрожує енергосистем США, додав він.
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