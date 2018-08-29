этот материал доступен на русском

На Україну чекає новий метеоудар: названі дати

09:21, 29 серпня 2018
Наука та IT
3674 0
Бурі 1 класу здатні впливати на енергетичні системи, космічні апарати, наземні системи / фото geocenter.info

Так, магнітні коливання очікуються у період з 11 по 14 вересня, 16 і 22 вересня, пише DT з посиланням на Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця.

Читайте такожВчені розробили машину годині на основі теорії Ейнштейна, але побудувати її поки що неможливо

Відзначається, що бурі 1 класу здатні впливати на енергетичні системи, космічні апарати, наземні системи, на початок міграцій тварин.

Повністю уникнути впливу метеоудару неможливо. Поліпшити самопочуття допоможе правильне харчування. Дієтологи радять їсти овочеві салати і пити більше води. Також необхідно відмовитися від алкоголю, менше вживати каву. Жирна їжа і солодощі теж можуть лише посилити нездужання, особливо у людей із зайвою вагою. Відчути себе краще допоможе повноцінний сон не менше 7-8 годин поспіль, а також спокійний емоційний і фізичний стан, слід більше відпочивати і бути спокійними.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #магнітні бурі