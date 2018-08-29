На Україну чекає новий метеоудар: названі дати

Магнітні коливання очікуються у період з 11 по 14 вересня, 16 і 22 вересня.

На Україну у вересні 2018 року очікують магнітні сплески, які прирівнюються до магнітної бурі рівня G1 (слабкі магнітні бурі).

Так, магнітні коливання очікуються у період з 11 по 14 вересня, 16 і 22 вересня, пише DT з посиланням на Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця.

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Відзначається, що бурі 1 класу здатні впливати на енергетичні системи, космічні апарати, наземні системи, на початок міграцій тварин.

Повністю уникнути впливу метеоудару неможливо. Поліпшити самопочуття допоможе правильне харчування. Дієтологи радять їсти овочеві салати і пити більше води. Також необхідно відмовитися від алкоголю, менше вживати каву. Жирна їжа і солодощі теж можуть лише посилити нездужання, особливо у людей із зайвою вагою. Відчути себе краще допоможе повноцінний сон не менше 7-8 годин поспіль, а також спокійний емоційний і фізичний стан, слід більше відпочивати і бути спокійними.