У Китаї провалився запуск першої комерційної ракети (фото)
18:46, 28 жовтня 2018Наука та IT
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Наразі компанія-розробник LandSpace з'ясовує причину невдачі ZQ-1.
Запуск першої китайської комерційної ракети відбувся невдало / cctv
Перша китайська комерційна ракета-носій ZQ-1 не змогла вийти на орбіту.
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Про це повідомляє CCTV. За даними телеканалу, проблема виникла незабаром після відділення другого ступеня ракети.
Як наголошується, наразі компанія-розробник LandSpace з'ясовує причину невдачі ZQ-1.
ZQ-1 — триступенева ракета діаметром 1,35 м і довжиною 19 м.
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