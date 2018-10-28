У Китаї провалився запуск першої комерційної ракети (фото)

Наразі компанія-розробник LandSpace з'ясовує причину невдачі ZQ-1.

Перша китайська комерційна ракета-носій ZQ-1 не змогла вийти на орбіту. Читайте такожКомісія "Роскосмосу" визначила причину аварії на "Союзі" Про це повідомляє CCTV. За даними телеканалу, проблема виникла незабаром після відділення другого ступеня ракети. Як наголошується, наразі компанія-розробник LandSpace з'ясовує причину невдачі ZQ-1. ZQ-1 — триступенева ракета діаметром 1,35 м і довжиною 19 м.

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