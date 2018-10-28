этот материал доступен на русском

У Китаї провалився запуск першої комерційної ракети (фото)

18:46, 28 жовтня 2018
Наука та IT
1351 0
Запуск першої китайської комерційної ракети відбувся невдало / cctv

Читайте такожКомісія "Роскосмосу" визначила причину аварії на "Союзі"

Про це повідомляє CCTV. За даними телеканалу, проблема виникла незабаром після відділення другого ступеня ракети.

Як наголошується, наразі компанія-розробник LandSpace з'ясовує причину невдачі ZQ-1.

ZQ-1 — триступенева ракета діаметром 1,35 м і довжиною 19 м.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Китай#ракета