NASA успішно протестувало парашут для Марса

NASA повідомило, що парашут, розроблений для роботизованих і людських місій на Червону планету, пройшов усі випробування.

Технологія Advanced Supersonic Parachute Inflation Research Experiment (ASPIRE) була розгорнута на ракеті Black Brant IX рано вранці 7 вересня.

На її борту перебував корисний вантаж, що відокремився від апарату, перш ніж він повернувся на Землю, пише Naked Science.

Згідно з повідомленням NASA, вантаж розкрив парашут, досягнувши необхідної дистанції та Маха при проходженні через атмосферу, за чотири десятих секунди. Космічне агентство стверджує, що це найшвидше розкриття парашута такого розміру в світі: більше того, ASPIRE поставив світовий рекорд.

Парашут створений з нейлону, технори і кевларових волокон, які дозволять йому утримувати більш важкі вантажі і зберегтися при падінні через атмосферу.

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"Mars 2020 буде везти найважчий вантаж з усіх коли-небудь доставлених на Марс і, подібно попереднім марсіанським місіям, у нас буде лише один парашут, і він повинен працювати. Випробування ASPIRE в деталях показали, як наш парашут поведе себе при розкритті в надзвуковому потоці високо над поверхнею Марса. І виглядає це чудово", - говорить менеджер проекту Mars 2020 Джон МакНеймі.

Представники Jet Propulsion Lab, які працюють над проектом, стверджують, що управління порадилося і дало ASPIRE зелене світло на приєднання до місії Mars 2020.

Парашут ASPIRE буде відповідати за доставку ровера на поверхню Червоної планети. Безіменний дослідницький робот має довжину трохи більше трьох метрів, ширину - 2,7 метра, висоту - 2,1 метра. Важить ровер близько 1050 кілограмів.

Відео: NASA Jet Propulsion Laboratory

Мета місії Mars 2020 - пошук відповідей на питання про потенційного життя на Марсі, включаючи пошук ознак мікробного життя на планеті в стародавні часи.